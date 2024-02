Sanremo alla MoViola, Daje, siamo quasi a metà

Travolti con Travolta e Allevi che ci toglie il fiato. Il racconto della seconda serata, i nomi per la prossima edizione e una certezza: quest’anno se non dici” boppone” non sei nessuno

Travolti Un filino in calo (200k) rispetto alla seconda serata dell’anno scorso ma il Sanremo che si Ama per la quinta volta tiene. Stasera altri 15 dei 30, Teresa Mannino co-conduttrice e Russel Crowe. Sperando che ieri non abbia visto niente. Il bello di Fiorello però è che dopo quella cosa tremenda con John Travolta fa la cosa più divertente di tutta la seconda serata del Festival quando nel suo Glass accoglie Amadeus e ammette disperato per tutta la puntata con i suoi: “abbiamo fatto la gag più terrificante della storia della tv!” ( TESTI DELLE CANZONI - LO SPECIALE DI SKY TG24). approfondimento Sanremo 2024, i meme più divertenti sulla seconda serata del Festival

Cachet Si parlava stamattina di un cachet milionario per Travolta sganciato dal brand di scarpe di cui è testimonial e che ieri (insieme al resto orribile) si sono viste molto. Oggi la società ha precisato che non è entrata economicamente nell’ospitata a Sanremo. Solo cachet Rai (per niente basso), insomma. Allevi. Dopo quella più brutta, quella più bella. Per 15 minuti buoni stai senza il telefono in mano a cercare di fare battute e commenti. Lo ascolti e basta, ammutolito. Quando parla, quando ride, quando piange, quando suona. Grazie. Dirige l’orchestra Boppone Vessicchio Quest’anno se non dici di un pezzo che è un boppone non sei nessuno. Boppone è un pezzo che piace subito, appena dopo il primo ascolto, ti fa ballare, ti resta, spacca, mi arriva, bomba, wow, vabbè hai capito fra. Sono bopponi i pezzi di Mahmood, di Angelina Mango di Annalisa. Secondo me è un boppone anche quello dei Ricchi e poveri ma non lo so se si può dire. approfondimento Sanremo 2024, Geolier in testa alla top five parziale. Allevi commuove

FestIval con la cassa drittA Classifica di ieri sera di radio e televoto con Geolier primo e Irama secondo (poi Annalisa, Bertè e Mahmood). Classifica della sala stampa della prima serata con Bertè prima e Angelina mango seconda (poi Annalisa, Diodato e Mahmood). Si comincia a dare un perimetro al podio. L’impressione iniziale al giovedì è certezza. Quest’anno c’è un enorme cassa dritta all’Ariston che fa da base a quasi tutti i pezzi, un pum pum pum generale con ritornelli facili dove metti quando quando quando quando un ragazzo e una ragazza ecc ecc. Poche eccezioni: tipo Diodato, Gazelle, Irama, Negramaro, Bertè. Irama e Mahmood crescono tantissimo con gli ascolti in streaming e sul palco. Tuta Gold poi con l’orchestra che aggancia il telefono fa tanto clap clap di Soldi e magari porta bene. Vittoria non probabile ma possibile. Voto Dopo sala stampa, radio e televoto stasera votano i trattori. Due vite Mengoni la prima, Giorgia la seconda. I medley loro sono tra i momenti musicali più belli, la loro simpatia una novità per chi non li conosceva bene. Se Ama non fa sei, una coppia papabile per il prossimo Sanremo? Poi vuoi mettere come suonano quei due nomi messi insieme. Chi presenta Sanremo quest’anno? Giorgia Mengoni! approfondimento Sanremo 2024, classifica parziale seconda serata: Geolier in testa