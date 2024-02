Sanremo 2024, Amadeus e Mengoni in conferenza stampa. Le anticipazioni

MARCO MENGONI: "MI RITENGO UN FORTUNATO"



Marco Mengoni: "Mi ritengo un fortunato, non tutti hanno questa opportunità, muovo l’invidia di tanti amici a essere all’Ariston stasera. Poi si aggiunge la notizia di un tour tra un anno. Sto sudando per l’ansia ma fingo bene, ho studiato molto i 74 anni di Sanremo, ho preso qualcosa dalle vecchie edizioni, tre cose per l’esattezza: grazie ad Amadeus che mi ha permesso di esprimermi come volevo. Farò sentire per forza Due Vite in una bella scena, una dimensione un po’ più lunare e poi canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi e nel frattempo cercherò di sbagliare meno nomi possibili, di non impappinarmi e di essere chiaro con la dizione. Il mio aspetto estetico cresce con me, posso sembrare un po’ più giovane perché dopo anni che sono stato severo con me stesso, ora cerco di fare uscire la voglia di divertirsi, non pensare troppo alle aspettative. Voglio divertirmi per le persone che non ho più e per quelle che non possono permetterselo. Voglio pensare un po’ meno e tuffarmi nella leggerezza. Ho guardato un Sanremo con co-conduttrice Anna Marchesini, che ho scoperto essere un genio: con lei rido con le lacrime, ero molto piccolo, credo fosse il 1999, mi sono studiato tutto, è stata la musa più importante, la sento vicina anche come appartenenza regionale: non ho un grammo del suo talento ma mi ispirerà molto, per altro io esco dai momenti di imbarazzo facendo delle voci. Non si esce dalla fragilità ma servono strumenti per gestirla, fa parte dell’animo umano, io una volta alla settimana vado da una terapeuta e gioco con i miei pensieri, anche i più estremi. Il palco di Sanremo è il più importante d’Italia e Amadeus ha trovato la chiave per portarci tutte le sfumature della musica: io oggi mi metto paillettes e lustrini perché ho affrontato le battaglie con me stesso, questo è un lavoro per fortunatissimi e mi ritengo iper fortunato; però lavori sempre non solo sul palco. Ai giovani dico di allenare la propria emotività".