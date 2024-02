Grammy Awards 2024, ecco dove e a che ora vederli in Italia

L'appuntamento è per domenica 4 febbraio 2024, con l'inizio fissato per le ore 20:00 americane, orario che corrisponde alle due di notte del 5 febbraio in Italia. Per seguire la diretta dall'Italia, è possibile farlo attraverso live.GRAMMY.com, un'esperienza online che la Recording Academy ha deciso di offrire a tutti gli amanti della musica. Si tratta di un luogo virtuale che offre un live streaming multi schermo per guardare i momenti più importanti dell'evento (prima, durante e dopo la trasmissione)



L'evento più importante della musica internazionale sta per arrivare: parliamo chiaramente dei Grammy Awards 2024.



I premi più prestigiosi delle sette note verranno consegnati domenica 4 febbraio 2024, con l'inizio fissato per le ore 20:00 americane, orario che corrisponde alle due di notte del 5 febbraio in Italia. Per seguire la diretta dall'Italia, è possibile farlo attraverso live.GRAMMY.com, un'esperienza online che la Recording Academy ha deciso di offrire a tutti gli amanti della musica. Si tratta di un luogo virtuale che offre un live streaming multi schermo per guardare i momenti più importanti dell'evento (prima, durante e dopo la trasmissione). Quindi saranno disponibili non soltanto le esibizioni ma anche il red carpet e il backstage, per un'esperienza immersiva.

L’evento si terrà alla Crypto.com Arena di Los Angeles. La diretta televisiva da questa location sarà trasmessa sulla rete televisiva CBS. Trattandosi di un'emittente americana, non è possibile vedere la diretta TV dall'Italia.



Ricordiamo che il questo è mitico premio che viene consegnato ai più grandi nomi della musica, il riconoscimento a forma di grammofono dorato.



Una 66esima edizione che si rivela molto attesa Questa sarà la 66esima edizione della cerimonia. Verranno premiati gli artisti e i lavori distintisi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 15 settembre 2023.

Quest’anno vedremo salire sul palco per la quarta volta consecutiva il comico, autore, podcaster e conduttore televisivo Trevor Noah. Potrebbe inoltre essere uno dei vincitori, dato che si è aggiudicato una nomination nella categoria Miglior Album Umoristico con il suo disco I wish I could. Prima di Noah, alla conduzione ci sono stati Alica Keys, James Corden e LL Cool J.

approfondimento Grammy Awards 2024, le nomination. Boom per soundtrack di Barbie

SZA è l'artista con più nomination Per quanto riguarda gli artisti nominati, SZA è quello con più nomination. In pole position c’è anche la colonna sonora del film Barbie, con ben undici candidature. Non mancheranno, come sempre, anche momenti di musica live. Quest’anno sono attese le esibizioni di Dua Lipa, gli U2, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Billy Joel, Joni Mitchell e Brandi Carlile, Luke Combs, Tracy Chapman, SZA, Travis Scott e il trio Burna Boy, 21 Savage e Brandy.

approfondimento Grammy Awards 2024, annunciati i presentatori

Dove vedere i Grammy Awards in streaming

È possibile vedere i Grammy Awards 2024 e scoprirne i vincitori anche in streaming su Paramount+, tuttavia parliamo di un catalogo americano e di un servizio a pagamento per abbonati statunitensi, dunque gli abbonati italiani non hanno accessibilità a questi contenuti. Ma se vi trovate negli Stati Uniti, sappiate che - stando alle informazioni che si trovano sul sito internet ufficiale - gli abbonati SHOWTIME possono seguire l’evento in diretta oppure vederlo on demand.

Gli abbonati Essential, invece, potranno guardare l’evento solo on demand a partire dal giorno successivo. Invece, se qualcuno volesse seguire l'evento dall'Italia, si potrà collegare all’indirizzo live.GRAMMY.com per usufruire della sopracitata esperienza online che la Recording Academy ha deciso di offrire a tutti quanti, a qualsiasi latitudine ci si trovi.

Inoltre moltissimi magazine seguiranno Step By Step l'evento, dando notizie in tempo reale, inoltre i vari video saranno disponibili su YouTube.

approfondimento Grammy Awards 2024, Trevor Noah alla conduzione per la quarta volta

La location in cui si svolgeranno i Grammy Awards

Lo Staples Center di Los Angeles è stato inaugurato nel 1999. Ha poi cambiato nome nel 2021, trasformandosi in Crypto.com Arena. Come fanno a sapere i media americani, questa location necessita di ben 350 milioni di dollari, quindi non è certo lo scenario per qualunque tipo di evento…

Oltre ai Grammy Awards, viene usata anche per concerti di artisti di fama mondiale, oltre che per importanti eventi sportivi.

Si tratta della casa dei Los Angeles Lakers, motivo per cui solitamente in questa location si assiste a partite di basket. Ed è proprio qui che vengono organizzati i campionati americani e mondiali di pattinaggio, oltre ai importanti eventi di boxe e di wrestling.

Il suo design particolare le permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi evento che si svolge al suo interno. Non da ultimo, è stata progettata con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con pannelli solari che le permettono di essere autosufficiente dal punto di vista energetico. In più è stata costruita badando a un basso impatto ambientale. Questa struttura utilizzata per partite di basket, eventi sportivi e concerti ha una capienza massima di circa 20.000 persone, a seconda della manifestazione. Quest’anno sarà la ventunesima volta in cui la struttura ospiterà i Grammy Awards. approfondimento Grammy Awards 2024, Drake e 21 Savage avrebbero presentato Her Loss

Il premio a forma di grammofono dorato

Il simbolo dei Grammy Awards è il grammofono messo a titolo (Grammy). Si tratta di un grammofono dorato che viene realizzato ancora oggi a mano, come è sempre accaduto fin dall'origine di questi premi. L'azienda che si occupa della produzione di questi premi è la Billings Artworks, che si trova in Colorado. Per produrre questi iconici grammofoni dorati, utilizzano una lega di zinco speciale che prende il nome di Gramum.

Questo speciale materiale è stato selezionato in quanto particolarmente resistente, motivo per cui questi premi risultano durevoli.

approfondimento Grammy, no a canzone con voci fake di Drake e The Weeknd creata con IA