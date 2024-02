Grammy Awards 2024, la guida completa alla cerimonia

Manca pochissimo alla notte più scintillante della musica. Domenica 4 febbraio Trevor Noah salirà sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles per la 66esima edizione dei Grammy Awards . SZA ai nastri di partenza come l’artista con più nomination, in pole position anche Barbie con ben undici candidature. Spazio alla musica live con le esibizioni di tantissimi artisti: da Dua Lipa agli U2 passando per Billie Eilish e Olivia Rodrigo.

Grammy Awards 2024, quali sono le nomination

Novantaquattro categorie che spaziano dal pop alla dance passando per il jazz e il country. L’edizione 2024 ha segnato anche l’introduzione di tre nuove categorie: Best African Music Performance, Best Alternative Jazz Album e Best Pop Dance Recording. Un’altra novità riguarda la diminuzione da dieci a otto delle candidature per le quattro categorie principali: Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist.

Grammy Awards 2024, dove vedere la cerimonia

Per quanto riguarda la messa in onda per il pubblico statunitense, la cerimonia sarà trasmessa in diretta dalla CBS e potrà anche essere seguita in streaming su Paramount+.

Grammy Awards 2024, quali sono gli artisti candidati

Veniamo ora alle candidature. SZA è l’artista che ha ricevuto il maggior numero di nomination, ovvero nove. Subito dopo Victoria Monét, Phoebe Bridgers e Serban Ghenea a quota sette. Da segnalare anche le undici candidature della pellicola di Greta Gerwig (FOTO).