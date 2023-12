Måneskin, in concerto ad Agordo per la festa di Natale di Luxottica

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno entusiasmato il fortunato pubblico formato dai dipendenti di Luxottica in occasione della festa di Natale organizzato per loro. La provincia di Belluno in Veneto si è trasformata in una location live da sogno

La band romana dei Måneskin è tornata sul palco per la gioia dei suoi innumerevoli fan e lo ha fatto in una occasione del tutto speciale in concerto ad Agordo (in provincia di Belluno), per la festa di Natale dedicata ai circa sei mila dipendenti dell'azienda Luxottica. La nota multinazionale dell'occhiale ha voluto così omaggiare e ringraziare tutti coloro che lavorano per il brand scegliendo come location proprio il PalaLuxottica. Le voci sulla presenza degli artisti all'evento si rincorrevano sul web incessantemente, ma non sono mai state confermate né smentite fino alla sera del 22 dicembre quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono saliti sul palco e si sono esibiti travolgendo il pubblico in visibilio. Un regalo indimenticabile considerando che questa è stata l'ultima data del loro primo tour mondiale. E oltre al live, il party ha visto protagonista della serata anche lo chef stellato Davide Oldani che si è occupato del menu della cena.

un anno da record

Sono stati dodici mesi di straordinari successi e quello che sta per chiudersi resterà per i fab four romani un anno da record, dal tour mondiale, RUSH! World Tour 2023, ai palcoscenici dei più prestigiosi Festival (dal Coachella al Glastonbury) e delle maggiori Arene internazionali (dal Madison Square Garden di New York al Kia Forum di Los Angeles, l'O2 arena di Londra e il Palacio de los Deportes a Città del Messico).