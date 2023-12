Måneskin, Damiano e l'idea di una carriera solista: "Perché no?"

Il cantante ha spiegato a "The Allison Hagendorf Show" di essere spaventato dalla prospettiva di un'avventura senza i tre compagni del gruppo con cui è arrivato alla fama. Ma aggiunge: "Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli. Penso che nell’arte si debba sempre provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone”

Damiano David dei Måneskin potrebbe lanciarsi in una carriera solista. “Perché no? Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana che una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come lo affronti con la band”, ha detto il cantante intervistato a The Allison Hagendorf Show, podcast statunitense disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in versione video anche su Instagram e YouTube. Il frontman dei Måneskin, che contano ormai tre album all’attivo - di cui l'ultimo, Rush, appena ripubblicato con nuove tracce - non esclude quindi di potersi avventurare in progetti senza i compagni di band. Ma spiega: “Se mai avessi la chance di fare un progetto solista, dovrei tenere a mente che è solo grazie a tutto quello che ho fatto con la band. È questa la mia base, è da dove vengo, dove mi sono sviluppato come artista. E più di ogni altra cosa, sono le tre persone che mi hanno sempre supportato e che – letteralmente – mi hanno sempre guardato le spalle sul palco”.