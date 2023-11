I Maneskin cantano assieme a Dolly Parton il brano Jolene

Rockstar, il nuovo album di Dolly Parton, è una raccolta di 30 tracce tra nuove canzoni e cover di classici come Magic Man di Heart, Purple Rain di Prince e (I Can't Get No) Satisfaction dei Rolling Stones. A portare un tocco di contemporaneità ci hanno pensato i Maneskin che, nel disco, sono presenti con la loro cover di Jalene.

Tutto ciò che c'è da sapere su Rockstar di Dolly Parton

Paul McCartney, Elton John, Sting, Debbie Harry, Steve Perry, Joan Jett & The Blackhearts: sono solo alcune delle guest star presenti in Rockstar. Un disco che Dolly Parton ha definito "Pieno della stessa vita e della stessa positività della donna che lo ha realizzato". Il primo album rock dell'artista - vera icona del genere country - include 9 brani originali e 21 iconici inni rock, in cui Dolly duetta con nomi leggendari del Rock n' Roll. L'album è disponibile come set da 4 LP, come set da 2 CD, doppia cassetta, download digitale e in streaming. La traccia principale dell'album, (I Can't Get No) Satisfaction (feat. P!nk and Brandi Carlile), prende l'iconica canzone dei Rolling Stones e la sua prospettiva maschile per capovolgerla, in una sorta di potente women power. "Non posso dirvi quanto sono orgogliosa di Rockstar", ha commentato l'artista. "Mi sono divertita moltissimo a lavorare con tutti questi artisti e musicisti iconici, per non parlare delle canzoni leggendarie che penso che tutti adoreranno ascoltare di nuovo. Spero solo che vi piaccia la mia versione".