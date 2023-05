Miley Cyrus non farà più concerti nelle arene: "Sono pericolosi"

Miley Cyrus è diventata nota nel panorama musicale internazionale anche per la sua incredibile abilità di esibirsi dal vivo in veri e propri concerti spettacolo. Ma ora, a quanto pare, non sarà più possibile assistere ad un evento live della pop star in uno stadio o un’arena. In una recente intervista a British Vogue, infatti, la cantante ha affermato che esibirsi in luoghi così grandi la mette a disagio , e che preferirebbe esibirsi in spazi più piccoli e intimi per amici e familiari. Un annuncio che apre un nuovo scenario nella sua carriera.

L’addio ai tour

“Sembra passato un minuto”, ha raccontato Miley Cyrus a British Vogue ripensando alla pausa quasi decennale che si è presa dai tour. “Dopo l’ultimo spettacolo da headliner in una arena nel 2014, mi sono confrontata con questa cosa facendomi delle domande. E non posso. Non solo ‘non posso’, perché si tratterebbe delle mie capacità, ma non lo desidero. Voglio vivere la mia vita per il piacere o la realizzazione di qualcun altro oltre che per me?!”.

Così la pop star ha svelato la sua paura di esibirsi in spazi troppo grandi, di fronte a un pubblico troppo vasto. “Cantare per centinaia di migliaia di persone non è la cosa che più amo – ha dichiarato -. Non c’è connessione. Non c’è sicurezza. Inoltre, non è naturale. È talmente isolante essere di fronte a 100mila persone che sei solo”. Con queste affermazioni, Miley Cyrus non ha lasciato spazio a incomprensioni. La pop star non ama i tour, e questo significa che non farà più nella sua carriera.