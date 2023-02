Miley Cyrus ha svelato le tracce di Endless Summer Vacation

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Miley Cyrus ha svelato le tredici tracce dell’ottavo album Endless Summer Vacation, da lei definito “una lettera d’amore a Los Angeles”, in uscita il 10 marzo. In un video pubblicato su Instagram la rapida successione dei titoli delle canzoni ha rivelato anche due importanti featuring, il primo con Brandi Carlile nella quarta traccia Thousand Miles e il secondo con Sia nella nona traccia Muddy Feet. Negli ultimi due anni le artiste avevano già duettato con Cyrus in occasione degli show di Capodanno trasmessi dalla Nbc. Per accogliere il 2022 Carlile e Cyrus, che ha definito la collega “una delle mie artiste preferite di tutti i tempi”, si sono esibite in un medley dei brani The Story di Carlile e The Climb di Cyrus, mentre per dare il benvenuto al 2023 Sia e Cyrus, affiancate da Paris Hilton, hanno cantato Stars Are Blind. Dopo Plastic Hearts, l’ultimo album uscito nel 2020 che conteneva i brani Prisoner in collaborazione con Dua Lipa e Night Crawling in collaborazione con Billy Idol, Endless Summer Vacation proporrà anche una versione demo di Flowers, il singolo anticipato durante la serata di Capodanno che in appena un mese e mezzo ha raggiunto circa 260 milioni di visualizzazioni su YouTube.