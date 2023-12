Madonna, un ballerino vestito da Babbo Natale cade durante il concerto

Il Babbo Natale di Madonna si è seduto su una sedia, al centro del palco, a fare da " coreografia " all'esibizione della popstar. Per un momento, la voce di Like a Prayer ha anche occupato la sedia accanto a lui: giusto il tempo per i fotografi e i fan di fotografare la surreale scena,. prima di alzarsi nuovamente e continuare lo show. A quel punto, una ballerina si è seduta sulle ginocchia di Babbo Natale: i due sono caduti dalla sedia, lasciando Madonna di stucco. Tuttavia, gli altri ballerini hanno continuato a danzare. E Santa Claus, come se nulla fosse successo, si è rialzato per tornare a far parte della coreografia.

La rivelazione di Madonna

La scena ha fatto seguito alle parole di Madonna che, qualche giorno fa, ha rivelato di essere stata messa in coma farmacologico per 48 ore mentre era ricoverata in ospedale per un'infezione batterica. La star ha parlato dal palco di Brooklyn dei problemi di salute dello scorso giugno. Ha raccontato di essere stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver sofferto di insufficienza polmonare e renale. Madonna, che segue la Kabbalah - una derivazione mistica del giudaismo - ha ringraziato il suo insegnante che era al suo fianco in ospedale, dicendo che la sua era l'unica voce che ha sentito mentre era in coma. Inoltre, ha ringraziato i suoi sei figli: Lourdes, 27 anni, Rocco, 23, Mercy James, 17, le gemelle Estere e Stella, 11. "Quando ho ripreso conoscenza ho visto i miei sei incredibili figli seduti intorno a me: sono quasi dovuta morire per riunirli tutti in una stanza", ha scherzato.