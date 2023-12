PFM canta De André: "Fieri della nostra passione, la musica fa bene"

Una storia, una favola, il poeta e i musicisti. Arrivavano da Oltreoceano i venti di cambiamento sul tramontare degli anni Settanta. Bob Dylan, il menestrello d’America, accendeva le sue parole con The Band. Più tardi arriverà Bruce Springsteen con la E-Street Band ad aggiungere un nuovo capitolo alla favola. In Italia la rivoluzione ha due nomi: Fabrizio De Andrè e la PFM. Il loro sodalizio, osteggiato dai puristi di entrambe le sponde, sfociò in un album epocale nel 1979. Ora che Faber non c’è più è la PFM, con i suoi alfieri Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, ha riportarci nel sogno. Il tour, che andrà avanti almeno per la prima metà del 2024 e si sta riempiendo di sold out, è stato ribattezzato PFM canta De André Anniversary. Dopo il debutto a La Spezia, c’è la data al Teatro Valli di Reggio Emilia, ovviamente tutto esaurito. Ed è lì che prima di vederli sul palco ho incontrato Franz e Patrick, per respirare con loro un po’ di quei tempi. La sensazione è che senza questo incontro forse Faber avrebbe smesso di cantare: “Aveva dato tanto, noi abbiamo avuto quella percezione. Ciò non toglie che la nostra è stata una grande avventura portata anche all’estero. Lui non si è reso conto fino alla fine di quello che stava accadendo, c’era la sua chitarra alta e doveva seguire noi. Il primo brano che abbiamo fatto insieme è La Canzone di Marinella e lui quando la ha ascoltata ha commentato: belin ma è questo quello che suonavamo? Non ha voluto ascoltare nulla. Crediamo che poi, grazie a quella esperienza, sia diventato produttore e musicista. Lui ti sfidava, con le persone cercava la connessione da piacione”. Tra Fabrizio e la PFM amicizia profonda e profondo rispetto: “Siamo musicisti veri e ci mettiamo la passione. Questo ci ha resi credibili all’estero. In Giappone non volava una mosca mentre suonavamo ma alla fine gli applausi ci sommergevano. Siamo musicisti veri, non usiamo i computer non per snobismo perché ci tolgono la possibilità di improvvisare, di divertirci, abbiamo fatto circa 6500 concerti. Suonare è scambio”.