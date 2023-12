Placebo, è uscito l'album Live: cosa contiene il cofanetto

Il cofanetto include il doppio vinile di Collapse Into Never: Placebo Live In Europe 2023; il lungometraggio del concerto a Città del Messico in versione Blu-Ray This is What you Wanted; il cd live From The White Room

PER LA PRIMA VOLTA UN LIVE SU VINILE



Placebo Live segna anche la prima volta che le esibizioni dal vivo della band sono disponibili su vinile. Nell'intera collezione, i formati vinile, Blu-Ray e CD sono forniti da tre speciali live set intitolati Collapse Into Never, This Is What You Wanted e Live From The White Room. Ciascuno di essi è stato registrato nell'ultimo anno e mezzo mentre la band era in tournée in tutto il mondo a sostegno del nuovo album Never Let Me Go, suonando davanti a oltre un milione e mezzo di fan. Collapse Into Never è stato registrato dal vivo al Low Festival in Spagna; This Is What You Wanted è stato registrato dal vivo a Città del Messico; Live From The White Room, registrato presso lo Studio 1 Twickenham Studios, ospita sette brani del nuovo album della band Never Let Me Go.