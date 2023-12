L'arte di Michael Stipe in mostra a Milano

Chissà se quando i R.E.M. sono scesi dal palco, era il 2011, Michael Stipe aveva già in mente di diventare un artista visuale? Ebbene, è proprio così che si presenta oggi, 12 anni più tardi, per la sua prima personale allestita a Milano, alla Fondazione ICA. Si intitola I Have Lost and I Have Been Lost But For Now I’m Flying High , sarà visitabile fino al 16 marzo ed è curata da Alberto Salvadori, il direttore della Fondazione.

La mostra si intitola "I have lost and I have been lost but for now I'm flying high".

Di cosa si tratta?

Sto esplorando l'idea di cosa sia un ritratto nel XXI secolo. Esprimo anche sentimenti sulla vulnerabilità e su quanto sia importante come super potere.

Le donne lo sanno da sempre. Gli uomini cominciano solo adesso a capire. In quanto uomo queer, è facile per me accedervi e, si spera, come personaggio pubblico, potrò anche presentarlo come il mio lavoro.