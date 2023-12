gerry scotti, è uscito il suo album di natale

Da All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey a Last Christmas degli Wham! passando per Jingle Bell Rock di Bobby Helms, Gerry Scotti ha scelto alcuni grandi classici del Natale per il suo album. Il conduttore televisivo ha deciso di regalare al pubblico un disco con cui celebrare la magia della festa più attesa dell’anno, ad aiutarlo l’intelligenza artificiale.

Nell'intro dell'album il conduttore ha spiegato la decisione di realizzare Gerry Christmas: “Come sapete io non sono un cantante eppure non ho resistito al richiamo del dolce scampanellio delle canzoni del Natale e tutto senza autotune, va be, sì, mi sono giusto fatto un po’ aiutare da quella mattacchiona dell’intelligenza artificiale, del resto non avevo scelta visto che Babbo Natale quest’anno ha deciso di andarsene in pensione e godersi i cieli della Lapponia”.