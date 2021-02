La prima foto da nonno di Gerry Scotti è l'immagine della felicità

“È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato” ha scritto, pubblicando la sua prima foto nelle vesti di affettuoso nonno. Con la mascherina sul volto, l’amatissimo presentatore TV è ritratto nello scatto mentre porta a passeggio con la carrozzina Virginia, la sua prima nipote.

La sua prima foto da nonno ha fatto il giro del web. Tantissimi i commenti celebri. “Voglio essere tuo nipote!” ha scherzato Rudy Zerbi, mentre Linus ha scritto: “Ti ho lasciato che spingevi una Honda Goldwing”. “Per una nipotina non c’è complice migliore di un nonno che la ama, e lei saprà ricompensare con una delle più potenti strette di mano che esistano, con la sua manina intorno al tuo dito” ha commentato un utente, a cui Gerry ha risposto: “Lei è un poeta motivatore”.

Ad annunciare che presto sarebbe diventato nonno era stato proprio lui, Gerry , nel corso di un’intervista TV con Silvia Toffanin. “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) , ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli . Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo” ha raccontato a “Verissimo”. “Sarà una femminuccia. Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza” ha poi detto.

Chi è Edoardo Scotti

Classe 1992, Edoardo Scotti è figlio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso. Il pubblico l’ha conosciuto grazie a “Lo Show dei Record”, trasmissione TV condotta dal padre a cui lavorava in veste di inviato.

Per diverso tempo, Edoardo ha studiato regia negli Stati Uniti. Legato a Ginevra Piola dal 2013, nel 2015 è tornato in Italia proprio per “Lo Show dei Record” (un programma a cui già nel 2011 aveva già lavorato nel dietro alle quinte).

Nel 2019, il ragazzo è stato vittima di un grave incidente in moto. “È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa. Il destino mi ha fatto un brutto scherzo: il caso ha voluto che l’incidente accadesse qualche ora prima della registrazione della prima puntata di Striscia la Notizia” ha detto a proposito.