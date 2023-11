Gerry Scotti annuncia l'uscita dell'album Gerry Christmas

Nel corso degli anni tantissimi artisti hanno realizzato album natalizi con canzoni inedite e cover: dall’iconica Mariah Carey , soprannominata ‘la regina del Natale’, con la hit All I Want For Christmas Is You agli Wham! che ci hanno regalato la magica Last Christmas.

Per quanto riguarda i singoli ricordiamo anche Cold December Night di Michael Bublé, Santa Tell Me di Ariana Grande (FOTO), My Only Wish This Year di Britney Spears e One I've Been Missing delle Little Mix.