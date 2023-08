Little Mix, Leigh-Anne annuncia il singolo My Love con Ayra Starr

Il brano è il secondo singolo estratto dall’album in arrivo prossimamente

Dopo Don’t Say Love Leigh-Anne Pinnock ha annunciato l'uscita di My Love in duetto con Ayra Starr. L’ex membro delle Little Mix ha pubblicato una breve anteprima dell’attesa canzone.

leigh-anne pinnock, in arrivo my love con ayra starr Dont’ Say Love ha segnato il debutto da solista dell’artista che ha riscritto la storia della musica pop come componente delle Little Mix, la girl band britannica dei record. Il brano ha ottenuto ottimi riscontri raggiungendo la Top20 dei singoli più venduti nel Regno Unito. approfondimento Little Mix, Leigh-Anne debutta come solista con Don't Say Love

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

A distanza di alcune settimane Leigh-Anne Pinnock ha annunciato a sorpresa l’arrivo di My Love in duetto con Ayra Starr. La canzone sarà il secondo singolo estratto dall’album in uscita prossimamente e di cui al momento non si conosce il titolo La popstar ha condiviso una breve anteprima in un filmato che sembrerebbe aver anticipato l’ambientazione del videoclip della canzone. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leigh-Anne (@leighannepinnock) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le Little Mix sono state tra le formazioni di maggior successo nella storia della musica pop vendendo decine di milioni di copie. La girl band ha conquistato numerosi premi, tra i quali tre Brit Award, tra questi come quello come British Group. Tra le canzoni più famose della formazione spiccano Black Magic, Shout Out to My Ex, Touch e Between Us. approfondimento Little Mix, è uscito il nuovo album Between Us

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie