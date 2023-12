Rockin' Around the Christmas Tree è prima in classifica dopo 65 anni

Rockin' Around the Christmas Tree, al numero 1 della Billboard Hot 10 , ci è arrivata a ben 65 anni di distanza dalla sua uscita. Così, Brenda Lee vanta ora il record per il periodo più lungo tra l'uscita di una canzone e la sua ascesa al numero 1 , precedentemente detenuto da Carey e dalla sua All I Want for Christmas Is You che - al primo posto - ci è arrivata dopo 25 anni. Non solo: Lee ha battuto anche il record di Carey per il periodo più lungo tra due numeri 1 , dagli anni Sessanta di I'm Sorry fino a Rockin'. Per Mariah Carey, gli anni sono stati "solo" 32: da Vision of Love degli anni '90 al 2022, quando All I Want for Christmas Is You ha raggiunto nuovamente la vetta della Hot 100. Infine, un ultimo record: Brenda Lee è ora la donna più anziana ad aver raggiunto il primo posto in classifica, un record detenuto anche da Carey (ma che la star, restia ad ammettere il passare del tempo, non ha celebrato).

Mariah Carey è uscita da un blocco di ghiaccio , dando ufficialmente il via alle festività natalizie. Ma, il suo ruolo di "regina del Natale", potrebbe esseere in pericolo. Almeno per un po'. Al primo posto delle classifiche troviamo infatti un altro classico delle feste, Rockin' Around the Christmas Tree, della leggendaria Brenda Lee .

Il successo delle canzoni di Natale

Rockin' Around the Christmas Tree non è certo l'unica canzone di Natale che gli americani ascoltano in loop in questo periodo. Al secondo posto della Billboard Hot 100 troviamo All I Want for Christmas Is You, al quarto posto Jingle Bell Rock di Bobby Helms, al quinto Last Christmas degli Wham, al sesto A Holly Jolly Christmas di Burl Ives. Per finire col decimo posto di It's the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams. Ma, il primato, è tutto di Brenda Lee. Che, grazie a questo inaspettato (ma neanche troppo) successo, è in vetta alla Billboard Hot 100 per la terza volta. O meglio, col suo terzo singolo.

All'epoca della registrazione del brano, Lee aveva solamente 13 anni. Oggi ne ha 79 anni, e non ha mai smesso di portarlo in scena (lo scorso mese ha persino pubblicato un nuovo video della canzone, con cameo di Tanya Tucker e Trisha Yearwood).

Chi volesse ascoltare la sua voce, può approfittare anche del nuovo EP di Brena Lee, A Rockin' Christmas With Brenda Lee, con Rockin' Around The Christmas Tree e altri classici natalizi quali Santa Claus Is Coming to Town e A Marshmallow World.

