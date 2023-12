Sting, tutto quello che c'è da sapere sul concerto al Forum di Assago

C'è grande attesa per il concerto di Sting che si terrà il prossimo 11 dicembre presso il Mediolanum Forum di Assago, vicino a Milano. Dopo tre spettacolari date estive che il cantautore britannico ha tenuto a Mantova, Stupinigi (in provincia di Torino) e Roma, l'artista è pronto a tornare nella sua amata Italia per esibirsi nel suo nuovo show intitolato “My Songs”. Un evento che non si limita a essere un semplice concerto ma si propone come uno spettacolo dinamico e divertente, uno show ad ampio spettro, con focus sulle canzoni che i fan amano di più della discografia di Sting, sia quella da solista sia quella che lo vede come frontman dei Police. Parliamo di una star delle sette note che è stata insignita di ben 17 Grammy Awards durante la sua rosea carriera, solista e non. Molto amato dalla critica e dal pubblico, Sting è reduce dal successo delle sei serate a London Palladium, che hanno registrato il tutto esaurito. Lo spettacolo che andrà in scena al forum di Assago tra sei giorni è stato definito dal Times “una masterclass”. “Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un catalogo d’oro”, scrive il Times a riguardo della nuova avventura musicale in cui ci trascinerà tra poco il mitico polistrumentista e cantautore inglese.

Il nuovo concerto è un viaggio musicale in cui verranno suonati tantissimi successi di Sting

“My Songs” si propone come un viaggio musicale che farà tappa nei tantissimi successi di Sting, da Fields of Gold a Shape of my Heart, da Roxanne a Demolition Man.

Il Telegraph descrive questo concerto con l'espressione “una rara delizia”. Un altro quotidiano britannico molto autorevole, ossia The Guardian, elogia il mattatore inglese Sting definendolo come “quasi impareggiabile”, e aggiungendo che questo suo show è una “sublime alchimia pop”.



Da Englishman In New York a Every Breath You Take fino a Message In A Bottle, saranno tantissime le hit che Sting proporrà al suo pubblico, facendosi accompagnare come sempre dalla sua band.



L'apertura dei cancelli è prevista per le 20 dell'11 dicembre. I biglietti sono stati messi in vendita a partire dal 21 luglio scorso ma ce ne sono ancora. Sul sito web di Ticket One sono acquistabili biglietti che vanno da un minimo di 69 euro a un massimo di 161 euro.

Radio Capital è la radio ufficiale della data a Milano.