Sting in concerto in Italia, le date da Mantova, Nichelino a Roma

Sting torna in Italia con tre nuovi appuntamenti nel 2023, un’imperdibile occasione per ascoltare uno degli artisti più distintivi e influenti al mondo. Dopo le indimenticabili date al Parco Ducale di Parma di luglio e al Mediolanum Forum di Milano di ottobre, il cantautore e polistrumentista britannico è pronto a fare ritorno nel Bel Paese, per elettrizzare il proprio pubblico con tre meravigliosi concerti nel mese di luglio. I membri del Fan Club di Sting hanno l'opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva fino alle ore 17 di mercoledì 14 visitando il sito www.sting.com. La vendita generale dei biglietti per le date dell’11 luglio a Piazza Sordello di Mantova, del 12 luglio a Sonic Park Stupinigi e del 14 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, aprirà giovedì 15 dicembre alle ore 10 su www.livenation.it.



My Songs è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Dopo il sold out delle sei serate al London Palladium, My Songs è stato definito una masterclass dal Times. Un viaggio musicale che comprende successi come "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" e "Demolition Man", il concerto è stato descritto come "una rara delizia" dal The Telegraph e Sting è stato elogiato come "quasi impareggiabile" dal The Guardian con una "sublime alchimia pop". I fan potranno ascoltare anche "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle" e molte altre. Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.

Compositore, cantante, attore, autore e attivista, Sting è nato a Newcastle (Inghilterra) e si è trasferito a Londra nel 1977; lì ha formato i Police insieme a Stewart Copeland e Andy Summers. La band ha pubblicato cinque album, ha vinto 6 Grammy, 2 Brits e nel 2003 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.