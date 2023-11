Irene Effe, l'importanza di andare avanti si chiama Mi libero dal male

Un sound impattante e deciso che ti prende e ti trascina in un viaggio quasi ultraterreno. Sonorità elettroniche e atmosfere eteree si intrecciano alla potente voce dell’artista. Il testo racconta di quando nella vita ci si rende conto dell’importanza di andare avanti, lasciarsi tutto alle spalle e uscire da tutte le costrizioni negative che ci tenevano ancorati al passato, facendoci soffrire: “Ho completamente messo in discussione la mia identità artistica, l’unica cosa che sapevo era di aver bisogno di fare musica –racconta Irene– Mi sono rimessa completamente in gioco senza compromessi e senza nascondere le mie fragilità. Mi sono sgretolata e ricostruita, senza rinnegare il passato, ma trovando il coraggio di cambiare davvero direzione e presentare questo nuovo capitolo della mia musica. Mi libero dal male l’ho scritta in un momento di blackout totale, avevo bisogno di esorcizzarmi dallo strascico di alcune relazioni tossiche che mi portavo dietro da tempo e di dovermi confrontare una volta per tutte con i mostri che avevo dentro. Nonostante la sua sonorità molto scura, la considero una canzone molto positiva, che esorta a non fuggire, ma anzi affrontare le proprie difficoltà e, quando possibile, ballarci sopra". Grazie al nuovo brano, che getta le basi per un progetto discografico in uscita prossimamente, Irene Effe dà prova di una rinnovata consapevolezza, del suo costante impegno nella propria musica, mai scontata e prevedibile, della sua passione e della sua voglia di rinnovarsi, aggiungendo un nuovo tassello al suo percorso artistico.

