La scaletta del concerto di Giorgia al Mandela Forum di Firenze

Giovedì 23 novembre, il Blu live – Palasport di Giorgia fa tappa al Mandela Forum di Firenze. La scaletta ufficiale non è stata resa nota, ma è probabile che replichi la setlist degli show precedenti

Lo scorso 4 novembre, Giorgia ha dato il via al tour Blu live – Palasport dal Palazzo del Turismo di Jesolo. Giovedì 23 novembre, la cantautrice romana è attesa al Mandela Forum di Firenze, per regalare al pubblico le sue intramontabili hit e i singoli tratti dall'album Blu 1.

Cosa aspettarsi dal concerto di Giorgia a Firenze

Dopo i teatri lirici con la loro atmosfera intima, e la spensieratezza dei concerti all'aperto, per Giorgia è arrivato il momento di tornare nei palazzetti. Dopo sei anni di assenza dal palco, il suo ritorno è stato sancito dalla partecipazione a Sanremo (FOTO) e dal suo nuovo album. Attualmente, la cantautrice è più carica che mai. Il suo ultimo lavoro, Blu 1, presenta nove brani inediti che spaziano tra l'R'n'B, la dance, il reggae e il soul, vantando collaborazioni con artisti di spicco e dalle diverse sfumature musicali: Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Ghemon, Jake La Furia. Di conseguenza, nella scaletta del suo tour si alternano grandi successi e ultimi singoli, in un crescendo di emozioni. Riguardo alla selezione delle canzoni, Giorgia ha spiegato: "Ho cercato di inserire pezzi nuovi tra brani meno recenti". L'inizio è diverso da quello nei teatri lirici, dove si esibiva con un'intro melodica al piano. Nei palazzetti, Giorgia è inarrestabile, e sarà avvolta da abiti Dior creati appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri.