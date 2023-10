Francesca Michielin presenta i live Suono di sabato all'Arca

TUTTE LE DATE DI SUONO DI SABATO ALL’ARCA







A ospitare i nuovi appuntamenti indoor di Francesca sarà il nuovo e intimo tempio degli artisti Arca Milano in Via Rimini 38. Lì la cantautrice e polistrumentista regalerà una coinvolgente esperienza di condivisione totale tra musica, racconti personali, un po' di ironia e qualche segreto svelato al pubblico, accompagnata da una band d’eccezione, ospiti e tante sorprese al termine del suo live: è qui che il palco e i musicisti resteranno a disposizione di artisti emergenti per sorprendenti e inaspettate jam session (a breve il regolamento). I biglietti per Suono di Sabato all'Arca sono già disponibili su www.vivoconcerti.com mentre nei punti vendita autorizzati arriveranno dalle ore 12.30 di lunedì 16 ottobre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.





SUONO DI SABATO ALL’ARCA

Via Rimini 38, Milano – Ore 21.15



Sabato 28 ottobre 2023

Sabato 4 novembre 2023

Sabato 11 novembre 2023

Sabato 18 novembre 2023

Sabato 25 novembre 2023

Sabato 2 dicembre 2023