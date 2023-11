The Passenger celebra il disco di debutto "All The Little Lights"

Speciale, come la prima versione dell’album. E come questa, pubblicata dieci anni dopo l’uscita di "Let Her Go": The Passenger celebra "All The Little Lights" e le sue canzoni, con la preziosa collaborazione di Ed Sheeran, Foy Vance, Nina Nesbit e tanti altri. "Rifare queste melodie è stato importante: mi ha fatto rivivere tante emozioni, è stato bellissimo", ci ha detto Michael David Rosenberg in un’intervista. Ecco il nostro racconto

C’è un ricordo personale che lega la mia memoria alla musica di The Passenger: un concerto, in una piccola piazza di Roma, nel luglio 2013. Mike era in città per uno show, ma aveva deciso di suonare alcune canzoni per tutti, in mezzo alla gente, con la sua chitarra. Nulla più. Pochi mesi prima era uscita la sua Let Her Go, una canzone che non mi usciva dalla testa. La musica, le parole: così delicata ma allo stesso tempo così significativa. Nel testo Mike dice: "Ti rendi conto che sei stato bene quando ti senti male/ti rendi conto di amare una persona quando la lasci andare". L’avevo ascoltata in continuazione e non vedevo l’ora di sentire The Passenger dal vivo. Quel pomeriggio un amico mi chiama e avverte di questo concertino improvvisato. La chiacchierata con Mike parte proprio da quell’episodio, di dieci anni fa: "Sì, mi ricordo perfettamente! È stata la prima ed unica volta in cui ho suonato dal vivo in una piazza in Italia… è stato bellissimo. E come hai scoperto la mia canzone?", mi chiede Mike.

"Prima di pubblicare Let Her Go nulla andava per il verso giusto. Poi, però, tutto è cambiato"

L’ho sentita alla radio, ma poi mi sono appassionata alla tua storia: credo sia molto coraggioso dedicarsi interamente alla musica, scegliendo di fare il busker in giro per l’Europa. Dieci anni fa c’erano tante possibilità, ma tu hai scelto la via del cantautorato, partendo dalla strada. Suonavi davanti alla gente, ovunque. Non dev’essere stato facile…

No, per niente. Prima di Let Her Go sembrava che nulla andasse per il verso giusto: suonavo in giro, sì. Un giorno ero in una città, il seguente in un'altra, ma di concreto non stava accadendo nulla. È bellissimo ascoltare i racconti che legano le persone alle mie canzoni: grazie a questo ho capito, e ancora oggi lo riconosco, che bisogna crederci sempre. Perché, alla fine, la musica arriva alle persone giuste.

Ma sai Mike, le canzoni ti fanno provare emozioni che poi durano nel tempo. Ho riascoltato Let Her Go e, anche se è passato del tempo e siamo tutti cambiati, ho risentito quelle stesse sensazioni di dieci anni fa. Capita anche a te?

Mi sento molto fortunato perché tanti artisti scrivono canzoni bellissime (ho molti amici che lo fanno), ma che nessuno ascolta. Riconosco che questa canzone è molto bella, ma ce ne sono altre che lo sono molto di più…

"Con questa versione di All The Little Lights le canzoni hanno la maturità di cui hanno sempre avuto bisogno"

E con questo album vuoi celebrare i momenti in cui tutto è iniziato?

Amo tantissimo All The Little Lights come album, e soprattutto tutto quello che ha ottenuto: è stato accolto molto bene in tutto il mondo. Ma quando è uscito, nel 2013, ero un’altra persona. In dieci anni si cambia molto. C’era sempre qualcosa di me, quando ascoltavo l’album, che diceva: "Vorrei rifare questa canzone in un altro modo, perché la voce è cambiata, magari aggiungendo un po’ di esperienza"… Volevo che in qualche modo quei testi e quelle melodie crescessero con me. Come dicevi prima, in dieci anni una persona cambia, evolve, e succede anche alla musica. Ora sono felicissimo perché posso suonare con un gruppo di musicisti eccezionali. Una sera, dopo un concerto, stavo bevendo una cosa con il mio produttore e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto rifare All The Little Lights. Dall’inizio, dalla base. Registrando le canzoni, di nuovo. Sono entusiasta all’idea di averlo fatto, anche perché in alcuni momenti mi chiedevo se alle persone sarebbero piaciute queste nuove versioni, perché di fatto sono gli stessi testi, ma con un arrangiamento diverso. Non ero molto convinto. Amo questo album: credo che ora le canzoni abbiano finalmente il peso, la maturità e la profondità di cui hanno sempre avuto bisogno.