La possibile scaletta del concerto di Annalisa al Forum di Assago

Per la prima volta, la cantante di Savona si esibirà al tempio indoor della musica milanese. Il concerto, in programma sabato 4 novembre, è sold-out ormai da tempo. La scaletta ufficiale non è ancora stata diffusa

Sabato 4 novembre, Annalisa si esibirà al Forum di Assago, a Milano. Una vera e propria consacrazione per lei, in attesa del primo tour nei palazzetti in programma per il 2024.

L'emozione di Annalisa per il concerto al Forum di Assago

"Vorrei trasformare il Forum in un gigantesco club" ha affermato Annalisa, la cui volontà è solo una: regalare ai fan uno spettacolo liberatorio e divertente, ricco di emozioni autentiche. Del resto, sono tredici anni che sogna questo momento. E ora è decisamente il momento giusto per calcare il palco del Forum, considerati i successi vissuti in questo ultimo anno. Mon Amour è in classifica da 30 settimane, e ha ottenuto quattro dischi di platino, Bellissima (anch'essa quattro dischi di platino) in classifica c'è da 60 settimane.

Il tour Tutti nel vortice Palasport porterà Annalisa: