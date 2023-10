Laura Pausini, Anime Parallele è il nuovo album disponibile da oggi

È uscito oggi, venerdì 27 ottobre, il nuovo album di Laura Pausini, che arriva a quasi cinque anni dal precedente disco di inediti. La tracklist è molto ricca: contiene 16 canzoni, un numero che era stato raggiunto l'ultima volta nel 2006 con il disco “Io canto”



È uscito oggi, venerdì 27 ottobre, il nuovo album di Laura Pausini, intitolato Anime parallele. Arriva a quasi cinque anni dal precedente disco di inediti, intitolato Fatti sentire. La tracklist è molto ricca: contiene 16 canzoni, un numero che era stato raggiunto l'ultima volta nel 2006 con il disco Io canto.



Ad arricchire questa nuova fatica discografica della più grande diva della musica nostrana è anche la presenza di ospiti da chapeau che hanno collaborato con Laura Pausini per firmare brani di quest'opera.

Da Riccardo Zanotti il cui zampino è nel brano Un buon inizio a Dardust e Tommaso Paradiso che collaborano nella canzone Tutte le volte, da Michele Bravi in Dimora naturale a Biagio Antonacci in Più che un'idea, le stelle della musica che hanno preso per mano Laura sono davvero tantissime. Ci sono anche gli amici di una vita, autori e artisti che collaborano da tempo immemore con la musicista, per esempio Niccolò Agliardi, Virginio, Cheope, Edwyn Roberts, Daniele Coro, Paolo Antonacci e Federica Abbate, giusto per citarne alcuni.

Parecchie canzoni sono prodotte da Paolo Carta, molte da Katoo e Michelangelo, altre da Simon Says (Simone Privitera), ossia le migliori firme della produzione musicale italiana degli ultimi anni, dato che questi sono i nomi che hanno scritto buona parte della storia della musica nostrana, quella parte che è solita scalare le classifiche e piazzarsi alla numero uno.



Un disco che parla di amore in ogni sua sfaccettatura, perfino nella sua controparte: l'odio “La direzione artistica, anche di fronte a produzioni variegate nelle sfumature musicali, risulta molto compatta, chiara e fedelissima all'identità di Laura Pausini”, scrive a Alessandro Alicandri in un articolo uscito in queste ore sul magazine TV Sorrisi e Canzoni. “Anime parallele è un album intenso e variegato nei contenuti, che spaziano in modo libero dall'amore alla famiglia, dall'odio che affligge i social che oggi sono un pezzo a volte troppo rilevante della nostra vita, c'è l'amore per sua figlia, cantato con Paola stessa, c'è l'amore della comunità di anime parallele che cammina al suo fianco anche se vive in vite diverse, amandola ogni giorno come se fosse il primo. L'amore è raccontato in modo personalissimo (come in Davanti a noi) ma anche in un senso più universale, tra celebrazione del sentimento e persone capaci di deluderci profondamente”.

Anime parallele è quindi un disco che parla di amore in ogni sua sfaccettatura, perfino nella sua controparte: l'odio.

L'attenzione per i dettagli e come sempre maniacale, come si evince da brani come Zero, Cos'è, Tutte le volte, Più che un'idea, Flashback e Vale la pena, che già in rete vengono votati come le punte di diamante di questo album.

L'emozione di Laura Pausini per Anime parallele Sono passati cinque anni dall'uscita dell'ultimo disco di Laura Pausini e la cantante di Solarolo si è detta molto emozionata. “È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo!”. Queste le parole pubblicate all’inizio dello scorso settembre su Instagram, a corredo di un video in cui l’artista racchiudeva tutta l'eccitazione del primo ascolto del disco. “Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino”.

