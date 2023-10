Mark Ronson "incontra" Mina: esce il remix di "Ancora, ancora, ancora"

“Ho conservato molte cose dell’originale, come la voce e gli archi, ma le ho dato un nuovo ritmo e ci ho aggiunto il mio tocco”, spiega il cantante, produttore discografico, arrangiatore e polistrumentista britannico Mark Ronson. Il suo remix del brano di Mina era stato originariamente creato per la sfilata di moda di Gucci della Milano Fashion Week andata in scena lo scorso settembre. Adesso approda online sulle piattaforme di streaming, ipnotizzando le orecchie di tutti



Quando un geniale, prolifico e poliedrico produttore discografico, arrangiatore e polistrumentista britannico che è l'autore di alcune delle più grandi hit del pop odierno - ossia Mark Ronson - incontra un’eccellenza nostrana come Mina, non può che nascere un capolavoro. E infatti il remix del tormentone della cosiddetta “tigre di Cremona”, la canzone Ancora, ancora, ancora, quando ti entra in testa non esce più. Non c’è niente da fare, provare per credere (il brano potete ascoltarlo in fondo a questo articolo).



“Ho conservato molte cose dell’originale, come la voce e gli archi, ma le ho dato un nuovo ritmo e ci ho aggiunto il mio tocco”, ha spiegato Ronson pubblicando in streaming la sua nuova fatica musicale.

Questo suo remix era stato originariamente creato per la sfilata di moda di Gucci della Milano Fashion Week andata in scena lo scorso settembre. Adesso approda online sulle piattaforme di streaming, e - neanche a dirlo - ipnotizza i padiglioni auricolari di tutti. Il talento di Ronson nel tessere trame ipnotiche che riescono a scendere nella profondità dell'inconscio è sempre il grande protagonista, anche quando come comprimaria c'è una diva del calibro di Mina.



La canzone di Mina risale alla fine degli anni Settanta

Mark Ronson ha rielaborato sonorità, ritmo e mood di Ancora, ancora, ancora di Mina per andare incontro alle esigenze di un fashion show. In occasione della Settimana della Moda di Milano da poco conclusasi, infatti, il nuovo direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno, ha presentato la sua prima sfilata e ha chiesto a Ronson una colonna sonora degna dell'evento. È stato proprio allora che si è ascoltato il remix di Ancora, ancora, ancora, un brano uscito nel lontano 1978 e consacrato a cult grazie all’ugola d’oro di Mina. Ricordiamo che la canzone porta la firma autoriale di Cristiano Malgioglio e Gian Pietro Felisatti, che hanno scritto musica e parole del pezzo.

Un brano che era la sigla finale di un programma televisivo

Come tanti "boomer" o presunti tali ricorderanno, Ancora, ancora, ancora di Mina era la sigla finale del programma televisivo Mille e una luce. Era un programma di varietà e giochi, trasmesso nell'estate del 1978 su RaiUno. Gli autori erano Luciano Gigante e Adolfo Perani, mentre la regia spettava a Piero Turchetti e la direzione musicale a Renato Serio. Il programma era condotto da Claudio Lippi, Luciano De Crescenzo e Ines Pellegrini. La sigla finale vedeva (anzi: sentiva) Ancora, ancora, ancora come colonna sonora. Ad accompagnare la canzone c'era un video girato alla Bussola di Viareggio pochi giorni prima dell’ultimo concerto di Mina. Come si legge in queste ore su Rolling Stone Italia, “dopo la prima puntata del programma, del video fu realizzata una versione alternativa, meno sensuale della prima (per l’epoca)”.

RS sottolinea anche che “per oltre vent’anni quelle immagini sono state le ultime ufficiali della cantante”.

Ronson: “È una ballata epica, molto italiana”

“Ha sfumature di cose che ho fatto in precedenza, ma è anche una ballata epica, molto italiana”, ha detto Mark Ronson parlando con Vogue a proposito del brano di Mina da lui remixato. “Così ho conservato molte cose dell’originale, come la voce e gli archi, ma le ho dato un nuovo ritmo e ci ho aggiunto il mio tocco. Sabato De Sarno mi ha parlato della musica pop italiana degli anni ’70 e ’80 tanto importante per lui, da lì sono partito”, aggiunge il compositore e produttore inglese. approfondimento Blanco duetta con Mina nel nuovo album Innamorato. VIDEO

Mark Ronson è uno dei maggiori produttori discografici di oggi

Se c’è una figura poliedrica, prolifica e mitica nel mondo delle sette note di oggi, è proprio Mark Ronson.

Classe 1975 (quindi di fatto quando Ancora, ancora, ancora è uscita, lui c’era), come produttore e musicista Ronson ha collaborato con artisti del calibro di Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga, e Miley Cyrus, giusto per citare alcune delle popstar a cui ha prestato il suo genio e la sua perspicacia.

Invece tra le collaborazioni sporadiche ma assai interessanti, citiamo quelle con i gruppi di rock alternativo Tame Impala e Queens of the Stone Age. Ha lavorato anche con Amy Winehouse, Alicia Keys e Bruno Mars, diventando così un nome molto importante anche del genere R&B contemporaneo.

Ronson è un produttore e artista pluripremiato Mark Ronson ha vinto 7 Grammy Awards, di cui uno come produttore dell'anno, per aver prodotto l'album Back to Black di Amy Winehouse, due BRIT Awards e, grazie al brano Shallow tratto dal film A Star Is Born, un Premio Oscar e un Golden Globe. Alla carriera di produttore affianca anche quella di cantante: ha pubblicato 5 album in studio, tra cui Uptown Special, contenente la fortunata collaborazione con Bruno Mars Uptown Funk, che è stato il singolo più venduto del 2015.

Mark Ronson è fondatore della Allido Records e nel 2018 della Zelig Records, parte della Columbia Records.



