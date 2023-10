La possibile scaletta del concerto dei Pooh al Palaflorio di Bari

"Amo questa terra", ha detto Red Canzian . "Bea, mia moglie, altoatesina, per il nostro viaggio di nozze ha voluto che venissimo anche in Puglia". Spesso Canzian va a Sevelletri, oppure a Bari, a Taranto, a Gallipoli. "Trovo che questa sia una terra baciata da Dio , lunga e stretta, cambia dal suo nord a sud: il Gargano al nord, il Salento al sud, due mondi diversi". Dodi Battaglia ha invece ricordato il concerto dell'estate 1979 al campo sportivo Mazzola di Taranto . Quando, per via di una pioggia incessante, i Pooh fermarono il concerto. E lo recuperono il giorno successivo, con un live gratuito aperto a tutti. Del resto, la sua Emilia Romagna è gemellata con la Puglia. In Emilia Romagna ci sono tantissimi pugliesi che studiano, lavorano e hanno messo su famiglia. Mentre molti artisti emiliani con la Puglia hanno intrecciato vere liason: Dodi con Bitonto, Vasco Rossi con Castellaneta Marina e così via.

La scaletta del concerto dei Pooh a Bari

La scaletta ufficiale del concerto dei Pooh a Bari non è stata diffusa. Tuttavia, l'ordine d'uscita delle canzoni potrebbe essere lo stesso degli degli ultimi concerti:

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole (Parte I)

Dove comincia il sole (Parte II)

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia

Eleonora mia madre

Il tempo, una donna, la città

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal, 1ª parte

Parsifal, 2ª parte

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

Il ragazzo del cielo

Lettera da Berlino est

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te

Ci penserò domani

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

Mediterraneo

Maria Marea

Pierre

40 primavere

Solo voci

Uomini soli

Io sono vivo

Noi siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica