Sarebbe un piccolo malore non grave quello che ha colto Dodi Battaglia sul palco, ma nelle scorse settimane avrebbe interrotto un concerto e cancellato alcune date per un problema intestinale che lo ha fatto ricoverare in Puglia . "Vi ringrazio per la vostra comprensione, del vostro affetto e vi do appuntamento alla prossima volta, quando sarò un attimino più tonico, ma mi dicono che è il momento di lasciar stare. Grazie, vi voglio bene, voglio bene a voi e voglio bene a Bologna, la città della musica, cosa che io dico sempre" aveva detto sul palco” ha detto Battaglia per rassicurare i suoi fan. I medici hanno parlato di un’intossicazione da cui poi Battaglia si è ripreso, ma forse ancora non del tutto.

Le cause del malore

Su Facebook Battaglia avrebbe parlato di eccessivo stress come causa del suo malore, in particolare legato a un articolo che lo ha chiamato in causa in occasione di un evento tenutosi il 25 Settembre in memoria di Stefano D’Orazio a cui non è stato presente. "Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore.Grazie. Grazie grazie ancora.Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene” ha detto.