La possibile scaletta del concerto dei Negrita a Ciampino

I Negrita hanno dato il via lo scorso settembre al loro tour autunnale che, mercoledì 18 ottobre, li porterà all'Or1on di Ciampino. La scaletta ufficiale non è stata diffusa, ma è probabile che repliche le scalette delle precedenti date

I Negrita sono in giro per l'italia col loro nuovo tour in elettrico. Un tour che li porterà a suonare da nord a sud del Paese, nei principali club della penisola. Mercoledì 18 ottobre l'appuntamento è a Ciampino. Una data sold-out che, inizialmente in programma all'Atlantico, è stata spostata all'Orion di viale Kennedy (l'Atlantico è stato infatti chiuso fino a data da destinarsi).

Un nuovo tour in elettrico

Nel corso del nuovo tour in elettrico, i Negrita riportano sul palco l'energia esplosiva che ha sempre caratterizzato le loro performance dal vivo, e quell'inconfondibile sound rimasto intatto nel tempo. "La rosa dei pezzi è più ampia di quanti ne contiene un concerto", hanno detto in proposito della scaletta. "Ci riserviamo la possibilità di soprese anche perché ci sono dei raddoppi e chi viene a vederli entrambi avrà l’opportunità di ascoltare pezzi differenti".

Tuttavia, dopo l'ultimo album del 2018, non sembra esserci un nuovo disco nel futuro prossimo della band. Anche perché, come ci tengono a dire, "Le canzoni non si fanno solo per business: per molti sono una missione con messaggi importanti e profondi".