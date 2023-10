Super Bowl, Dan Reynolds sull’eventuale presenza degli Imagine Dragons

Dan Reynolds ha aggiunto: “Abbiamo un modo ben preciso di esibirci e siamo stati davvero fortunati ad essere rimasti fedeli alle nostre idee in tutti questi anni e a esibirci in quel modo”.

L’artista ha aggiunto: “Fino a quando non potremo esibirci nel modo che vogliano con i nostri strumenti che suonano live, non ci esibiremo mai al Super Bowl. Questa è la mia risposta onesta per te”.

Gli Imagine Dragons sono tra le formazioni più popolari della scena discografica internazionale, tra i loro brani troviamo Radioactive, Demons, On Top of the World, Believer, Whatever It Takes, Natural e Bad Liar.