La scaletta del concerto di Patti Smith in Piazza Duomo a Parma

Dopi gli Stati Uniti, la "sacerdotessa del rock" arriva in Italia. La scaletta ufficiale non è stata comunicata, ma probabilmente non si discosterà troppo da quella dell'ultimo concerto (il 23 settembre a Princeton)

Patti Smith, mercoledì 4 ottobre, si esibirà a Parma, in uno dei luoghi di maggior valire artistico-monumentale della città: Piazza Duomo. Circondata dalla Cattedrale di S. Maria Assunta, dal Battistero e dal Palazzo Vescovile, la piazza sarà sede di un concerto suggestivo ed emozionante.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Patti Smith a Parma non è stata comunicata. Sebbene la cantautrice sia solita cambiare l'ordine delle canzoni piuttosto spesso, è possibile prendere in considerazione la scaletta del concerto di Princeton, in New Jersey, lo scorso 23 settembre: