Patti Smith in concerto (gratuito) a Gorizia: cosa c'è da sapere

Il 2 settembre scorso, Gorizia è stata location di uno splendido concerto degli Editors. Ora, la città si prepara ad accogliere un altro grande nome della musica internazionale: Patti Smith. Un evento che celebra la musica, ma che sarà anche un banco di prova per gli eventi di Go! 2025.

Cosa sapere sul concerto di Patti Smith a Gorizia

Patti Smith, artista di fama mondiale, si esibirà in un concerto unico il prossimo giovedì 5 ottobre presso il suggestivo piazzale della Casa Rossa, un luogo di grande significato storico, ora simbolo dell'unione e della collaborazione tra le due città confinanti di Gorizia e Nova Gorica.

Patti Smith, figura di spicco nell'ambito artistico mondiale, è una cantante, autrice, artista discografica e visiva. Ha ricevuto ben quattro nomination ai Grammy e ai Golden Globe, accumulando numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera.

Prima del concerto di Patti Smith, il pubblico avrà l'opportunità di godersi le performance di due talentuose band: gli Imset di Domžale (SI) e gli Overlaps di Pordenone (IT).

I cancelli si apriranno alle 17.30, mentre i concerti prenderanno il via alle 18.00.

L'evento è promosso dal GECT GO in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl, e sarà uno dei momenti clou dei preparativi per GO! 2025.