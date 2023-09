Patti Smith annuncia "A Tour of Italian Days", le date dei concerti

Musica

Serata emozionante quella andata in scena lunedì 1° agosto al Castello Sforzesco di Milano. Lo scenario ha accolto la cantautrice americana Patti Smith che ha tenuto un concerto incantando la platea. Per l’artista, inoltre, c’è stata una graditissima sorpresa perché le è stata consegnata la pergamena per “l’arte e la cultura”. Andiamo a rivivere i momenti di tale gesto attraverso la consueta photogallery

L’assessore Tommaso Sacchi è salito sul palco allestito a Castello Sforzesco per consegnare la pergamena per “l’arte e la cultura” a Patti Smith .

Come dichiarato dall’assessore Tommaso Sacchi, Patti Smith è stata premiata “per il suo attaccamento alla città che ha molto ispirato il suo lavoro, per la sua passione per i luoghi, gli artisti e la gente di Milano, per il suo amore per l’arte e la cultura italiane e per il suo contributo alla musica nel mondo”