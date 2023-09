Gianni Morandi: "Mi prendo una pausa dai social". I fan preoccupati

Il cantante italiano, 78 anni, da sempre molto attivo su Facebook, Instagram e TikTok, ha dichiarato di volersi allontanare temporaneamente dalla rete, mettendo in stand-by i suoi account. "Chissà, magari ci farà bene!", ha scritto



Gianni Morandi, 78 anni, è da sempre molto attivo sui social (da Facebook a Instagram fino a TikTok, dove vanta rispettivamente oltre 3 milioni di follower, 2 milioni e 316mila) dunque ha sorpreso tutti quanti dichiarando di volersi prendere una pausa dalla rete. Il famoso cantante italiano ha spiegato che vuole mettere in stand-by i propri account sui social network per un po’ di tempo. Nell'ultimo video condiviso sui suoi profili lo si vede, seduto su una sedia in giardino, dire: "Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene!". Il suo pubblico è molto preoccupato per questa decisione, che teme possa celare problemi di salute.

Il musicista ha sempre stabilito un rapporto stretto e intimo con i propri follower, raccontando momenti di vita privata e condividendo quasi sempre immagini che lo ritraggono anche assieme alla moglie Anna. Perfino il racconto ricco di dettagli dell'incidente con il fuoco - che ha spaventato sia lui sia tutti i fan - è stato condiviso con il suo affezionatissimo “popolo dei social”, quindi questa decisione sorprende enormemente i follower. Proprio il fatto di essere totalmente inaspettata ha allarmato il pubblico dell’artista.



In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso dai profili social di Gianni Morandi in cui l’artista saluta i fan, spiegando che si prenderà una pausa dalla rete.



Lui tranquillizza i follower: "Cosa dovrei nascondere?".

Sotto il video che compare come ultimo contenuto condiviso da Gianni Morandi in rete molti follower hanno espresso commenti di tristezza, alcuni di approvazione per la scelta, molti di solidarietà, commozione, tenerezza ed empatia.

Un utente ha scritto il seguente messaggio: "Prenditi tutte le pause che vuoi, la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa”.

A quel punto Gianni Morandi stesso ha voluto fugare dubbi e timori dei fan, rispondendo direttamente al follower sopracitato con la domanda: "Cosa dovrei nascondere?".

Prima di sparire dai radar social, il cantante ha risposto anche a un altro commento che esprime gratitudine per il gesto di Morandi e consorte, ossia il seguente: “Bravo, finalmente una persona intelligente e umana, finalmente uno con la testa a posto, brava anche la moglie". E Gianni Morandi ha replicato così, con la sua solita simpatia e la sua innata modestia: “Grazie ma non esagerare...".

Morandi fino a ora era stato uno dei Vip italiani più attivi sui social

Cantante e attore tra i più amati d’Italia, Gianni Morandi è sempre stato molto attivo sui social network, in particolare su Instagram, dove ha condiviso momenti della sua vita privata e pensieri di ogni tipo, senza mai tralasciare ciò che più gli sta a cuore: l’interazioni con i suoi fan.

Su Instagram ha sempre condiviso immagini della sua vita quotidiana, foto di famiglia, scatti di concerti, spettacoli e performance varie, oltre a pensieri personali. Proprio questo utilizzo dei social ha permesso al divo italiano di essere meno divo, nel senso di meno distante dal suo pubblico. Grazie a Instagram, Facebook e TikTok, Morandi ha mantenuto un legame più stretto con i fan, consentendo loro di seguirlo sia nella sua vita privata sia nella carriera professionale.

Ha dimostrato di essere assai coinvolto nell’interazione con i suoi seguaci su Instagram, rispondendo sempre ai commenti. Ha ringraziato i fan per il loro sostegno, ha spesso condiviso storie e messaggi per comunicar loro tanta gratitudine per l’amore e il calore che il pubblico immancabilmente gli dimostra.

I social network usati anche per promuovere la sua musica e per sostenere cause sociali Morandi ha utilizzato Facebook, Instagram e TikTok anche per promuovere la sua musica. Sui suoi canali personali, infatti, ha sempre annunciato lui stesso l’uscita di nuovi album e singoli, così come ha sempre informato direttamente i follower circa i suoi tour, comunicando ogni novità sempre in prima persona e in maniera molto colloquiale, calorosa ed empatica. Ha condiviso clip video relativi alle sue canzoni e ha coinvolto i fan in svariate iniziative legate alla sua musica. Oltre alla promozione, l’artista ha anche condiviso riflessioni personali su temi vari, come la musica, la cultura e gli eventi che caratterizzano il mondo e la sua vita. Il suo essere un “animale social” è sempre stato molto apprezzato dal suo pubblico, che ha così avuto l’opportunità di conoscerlo meglio come individuo oltre che come artista. Non da ultimo, Gianni Morandi ha utilizzato le piattaforme social anche per sostenere cause sociali e benefiche che gli stanno a cuore. Spesso ha condiviso informazioni relative a iniziative di beneficenza e ha voluto promuovere consapevolezza e coinvolgimento su questioni importanti a livello etico, ideologico e sociale. Di seguito potete guardare il video condiviso dai profili social di Gianni Morandi in cui l’artista saluta i suoi fan, spiegando che si prenderà una pausa dalla rete.

