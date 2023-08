Radio Zeta Future Hits Live, i cantanti che vedremo sul palco. FOTO

Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto presentano Future Hits Live 2023. L’Arena di Verona ospita l’evento che riunisce alcuni degli artisti più amati dalla Generazione Z. L’appuntamento è dalle 20:45 in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8