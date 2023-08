I Green Day vendono t-shirt con la foto segnaletica di Trump

Il gruppo pop punk americano capitanato da Billie Joe Armstrong ha messo in vendita magliette che mostrano la foto segnaletica di Donald Trump, con gli occhi oscurati dal famoso bollo con scritto Nimrod (come nella copertina dell’omonimo album dei Green Day uscito nel 1997). I proventi saranno devoluti in beneficenza all'associazione Greater Good Music, che sta donando cibo a coloro che sono stati colpiti dagli incendi a Maui



I Green Day hanno messo in vendita delle T-shirt in edizione limitata con la foto segnaletica di Donald Trump.



Il gruppo pop punk americano ha oscurato gli occhi dell’ex Presidente degli Stati Uniti, apponendovi sopra il famoso bollo con scritto Nimrod (come nella copertina dell’omonimo album della band uscito nel 1997, dove i volti delle persone erano "censurati" dall’ormai iconico bollo con scritto "nimrod"). I proventi della vendita di queste magliette saranno devoluti in beneficenza all'associazione Greater Good Music, che sta donando cibo a coloro che sono stati colpiti dagli incendi a Maui. La T-shirt - che sta andando a ruba - costa 35 dollari.

“Buona liberazione! La maglietta definitiva di Nimrod è disponibile solo per 72 ore. I proventi della maglietta in edizione limitata saranno devoluti a @greatergoodmusiccharity, che porta cibo a coloro che sono stati colpiti dagli incendi a Maui”, si legge nella didascalia a corredo della maglia messa in vendita dai Green Day. Nel testo si legge come destinazione dei proventi delle vendite dapprima “The Giuliani Legal Defense Fund”, ma c’è una riga tirata sopra: come al solito si tratta di uno scherzo dei sempre ironici, sarcastici, burloni e caustici Billie Joe Armstrong e compagni. Hanno infatti voluto scherzare su uno dei presunti complici di Trump, Rudy Giuliani, tirando una riga sopra al fondo legale dell'ex sindaco di New York che l'ex presidente ha donato.

Insomma, i Green Day stanno facendo una dichiarazione politica e di moda, mescolando politica, fashion e merchandising per una buona causa, dato che il ricavato andrà ad aiutare chi ne ha bisogno. Potete guardare la maglietta dei Green Day con la foto segnaletica di Donal Trump nell’immagine condivisa dall’account di Instagram del gruppo, che trovate in fondo a questo articolo.



La T-shirt con la 1° foto segnaletica scattata a un presidente o ex presidente degli USA La band ha annunciato su Instagram venerdì scorso che avrebbero venduto una maglietta con una versione aggiornata della cover dell'album Nimrod, ma stavolta l'adesivo "nimrod" avrebbe coperto un viso assai noto: quello di Trump, immortalato nella foto segnaletica scattata pochi giorni fa, quando è stato arrestato.

Trump, 77 anni, è diventato il primo e attualmente unico presidente degli Stati Uniti in carica o ex presidente a cui è stata scattata una foto segnaletica, fatta all'inizio della scorsa settimana. L'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Fulton ha pubblicato la sua foto giovedì sera dopo che Donald Trump si è consegnato in prigione ad Atlanta, in Georgia, per affrontare le accuse derivanti dal suo quarto capo di incriminazione quest'anno.

Una giuria di accusa della Georgia ha incriminato Trump - attualmente in corsa per la presidenza, inoltre il favorito dei repubblicani per le elezioni del 2024 - e 18 dei suoi alleati il 14 agosto scorso per accuse legate ai loro presunti sforzi per rovesciare l'elezione presidenziale degli Stati Uniti del 2020, vinta dal presidente Joe Biden.

Oltre a Trump e Giuliani, gli imputati citati nell'atto d'accusa della Contea di Fulton che si sono consegnati includono l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, ex e attuali funzionari repubblicani e diversi avvocati.Potete guardare la maglietta dei Green Day con la foto segnaletica di Donal Trump nell’immagine condivisa dall’account di Instagram del gruppo pop punk, che trovate in fondo a questo articolo. approfondimento Trump, gadget con foto segnaletica: guadagni da 7 milioni di dollari

Non è la prima volta che i Green Day fanno dichiarazioni politiche attraverso la loro musica I Green Day non sono nuovi alle dichiarazioni politiche per mezzo della loro musica

La band pop punk si è formata a Berkeley, in California, nel 1986, composta dai tre membri Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tré Cool (batteria. Tré Cool ha sostituito l'originario batterista Al Sobrante nel 1990, che abbandonò il gruppo per impegni di studio). Parliamo della band pop punk tra le più famose al mondo che non è certo nuova all’ utilizzo della loro musica per fare dichiarazioni politiche. Per esempio il loro album del 2004, vincitore di un Grammy Award, American Idiot fu ispirato dalla guerra in Iraq e dalla presidenza di George W. Bush.

La band si è espressa apertamente contro Trump in passato, cambiando persino i testi di American Idiot per criticare la sua "agenda MAGA”, acronimo dello slogan Make America Great Again (in italiano Facciamo l'America di nuovo grande) utilizzato nella politica statunitense e reso popolare da Donald Trump nella sua campagna elettorale presidenziale del 2016.

approfondimento Usa Weekly News, Trump in tribunale: foto segnaletica nella storia

Le parole di Billie Joe Armstrong su Trump dopo il suo insediamento alla Casa Bianca Il frontman Billie Joe Armstrong ha parlato delle politiche di Trump alcuni mesi dopo che il nuovo presidente si era insediato alla Casa Bianca, nel 2017.

"Sentivo che il governo stava cercando di creare una guerra culturale tra di noi in molti modi," disse il frontman dei Green Day in un’intervista rilasciata a Rolling Stone all'epoca. "Stanno cercando di mettere gli americani medi gli uni contro gli altri in base al rosso e al blu. Penso che siamo in una situazione di crisi in questo momento. Per me è importante tornare fondamentalmente a ciò che significa essere un americano. Veniamo tutti da background diversi, ma ci uniamo e creiamo questo mondo. È come un microcosmo per il resto del mondo”, disse nel 2017 Armstrong, che oggi ha 51 anni. “Voglio che le persone sentano l'unità quando vengono a uno spettacolo. Allo stesso tempo, non rinuncerò a dire ciò che penso su [Trump] e sulla sua amministrazione”.

approfondimento Donald Trump incriminato in Georgia condivide la sua foto segnaletica

Lo stesso Trump è impegnato a vendere la sua immagine su magliette e tazze da caffè La cosa assurda è che lo stesso Donald Trump sta vendendo gadget in cui mostra l'immagine segnaletica, inoltre è stato lui stesso a condividerla via social.

Quella scattata giovedì scorso è una foto davvero storica, perché si tratta della primissima foto segnaletica presidenziale della storia degli Stati Uniti d'America. È stata scattata ad Atlanta, in Georgia, dove Trump è stato arrestato dopo essersi arreso alle autorità. A quel punto, come consuetudine, è stato registrato e gli è stata scattata la foto segnaletica come parte del processo.

Ciò che appare come paradossale è il fatto che Donald Trump - che era già impegnato a vendere la sua immagine su magliette e tazze da caffè in vista delle elezioni presidenziali del 2024 - adesso sta vendendo anche questi gadget con la foto "incriminata", o meglio: la foto segnaletica dell'incriminato, ecco. Dalla vendita di questi gadget, l'ex presidente degli Stati Uniti ha già guadagnato oltre 7 milioni di dollari...

approfondimento Giuliani si costituisce ad autorità Georgia, diffusa foto segnaletica

I Green Day avevano già criticato Trump cambiando il testo della canzone American Idiot “Il trio punk della Hall of Fame, i Green Day, ha deciso di mettere a buon uso l'immagine storica”, scrive Charisma Madarang su Rolling Stone USA.

“Il gruppo - che affrontò George Bush e la guerra in Iraq nell'album American Idiot del 2004 - sta vendendo il proprio merchandising, che prende spunto dalla loro iconica copertina dell'album Nimrod e inserisce la foto segnaletica di Trump, coprendo il suo volto con il titolo appropriato”.



Di seguito trovate la maglietta dei Green Day con la foto segnaletica di Donal Trump nell’immagine condivisa dall’account di Instagram della band.

approfondimento I Green Day in concerto in Québec hanno suonato il nuovo brano 1981