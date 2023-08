"Time" di The Dark Side of the Moon Redux, rifatta da Roger Waters

Dopo "Money", il chitarrista inglese pubblica un nuovo estratto dalla versione redux di "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd. In "Time" Waters alterna al testo originale nuove parti recitate, proprio come era successo con il precedente singolo. La nuova versione del brano divide i fan dei Floyd: c'è chi dice “bella l’orchestrazione” e chi storce il naso perché “manca l’assolo di chitarra”. Waters sottolinea che “non vuole sostituire l’originale, che è ovviamente insostituibile”

È appena uscita la nuova versione di Time tratta da The Dark Side of the Moon Redux di Roger Waters.

Dopo Money, il leggendario chitarrista inglese ha pubblicato questo nuovo estratto dalla sua versione redux dell'iconico album dei suoi Pink Floyd. Time è accompagnata da un lyric video (che trovate in fondo a questo articolo) in cui sentiamo Waters alternare al testo originale delle nuove parti recitate, proprio come era successo a Money.

Questa nuova versione del brano divide i fan dei Floyd: c'è chi dice “bella l’orchestrazione” e chi storce il naso perché “manca l’assolo di chitarra”

Le nuove parti recitano quanto segue: “La voce era sempre stata lì / Nascosta tra le pietre dei fiumi / Nascosta in tutti i libri / Nascosta in bella vista / Era la voce della ragione”.

L’album The Dark Side of the Moon Redux uscirà l’8 ottobre. “Mi è sembrato che potesse essere un buon candidato a una rielaborazione di quel tipo, per rendere omaggio all’originale, ma anche per diffondere nuovamente il messaggio politico ed emotivo contenuto nell’album”, ha dichiarato Waters.

Potete ascoltare la nuova versione della canzone Time tratta da The Dark Side of the Moon Redux nel lyric video che trovate in fondo a questo articolo.