Da Cardi B a Drake, la mania di lanciare oggetti ai musicisti. FOTO

12/18 ©Getty

“È tua mamma?”, ha chiesto P!nk al fan. P!nk non credeva ai suoi occhi mentre raccoglieva un sacchetto lanciato sul palco durante la sua esibizione al British Summer Time Festival. "Non so come mi sento per questo…”. Si è alzata in piedi barcollando e ha posato il sacchetto dietro gli altoparlanti, per poi riprendere a cantare, esterrefatta, Just Like a Pill. Meno scioccante comunque di Keith Richards, che nel 2007 a NME disse: “La cosa più strana che ho provato a sniffare? Mio padre”, confessò spiegando di aver sniffato le ceneri del genitore defunto