Lizzo denunciata per molestie da alcune sue ex ballerine

Battute sul peso, commenti sulla vita sessuale, simulazione di atti osceni: è un clima da incubo, quello descritto da Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodriguez. Le tre ballerine hanno accusato Lizzo di mobbing, molestie e bodyshaming, nel corso del suo The Special Tour.

Le accuse a Lizzo

Bandiera della body positivy, Lizzo è oggi al centro delle cronache per un motivo ben diverso. O meglio: secondo le accuse, la prima a fare body shaming sarebbe lei. A portarla in tribunale sono state tre ballerine, scelte per partecipare al suo tour dopo aver preso parte ad un reality televisivo: Arianna Davis e Crystal Williams sarebbero state licenziate dall'artista, mentre Noelle Rodriguez se ne sarebbe andata proprio a causa di quei comportamenti. Le accuse sono molte, e scioccanti. Le tre donne hanno accusato Lizzo di averle portate nel quartiere a luci rosse di Amsterdam dopo un concerto. Qui le avrebbe costrette a toccare il seno delle stripper e a prendere i loro sex toys. Non solo: Shirlene Quigley, a capo della squadra di ballo di Lizzo, avrebbe provato a convertire le querelanti rimproverandole per aver avuto rapporti pre-matrimoniali, e avrebbe parlato sui social media e in TV della verginità di una ballerina senza il suo consenso. Lizzo, dal canto suo, avrebbe deriso Davis per il suo aumento di peso, e si sarebbe infuriata quando - impossibilitata a partecipare ad una riunione per via di un problema agli occhi - avrebbe chiesto a una collega di registrare il meeting.