La scaletta del concerto di Geolier a Catania

In queste caldissime serate di luglio c’è grande attesa per le esibizioni live di Geolier, il rapper napoletano che sta riscuotendo un successo incredibile tra i giovani e i giovanissimi nostrani. Questa sera, venerdì 21 luglio, alle ore 21, il cantante salirà sul palco di Villa Bellini per un nuovo appuntamento del Catania Summer Fest, l’evento estivo organizzato e promosso dal comune. Un’occasione da non perdere per chiunque voglia ascoltare dal vivo Geolier in Sicilia.