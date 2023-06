Musicultura, i Santi Francesi tornano al festival elogiando La Noia

I Santi Francesi, tra gli ospiti di Musicultura, ci hanno raccontato il nuovo singolo La Noia, un invito ad accettare i momenti di calma senza dover per forza cercare qualcosa con cui tenersi impegnati Condividi

Dal ritorno sul palco di Musicultura alla scrittura di nuovi brani passando per il singolo La noia, venerdì 23 giugno i Santi Francesi sono stati tra gli ospiti della prima serata della 34esima edizione del festival in programma allo Sferisterio di Macerata. Alessandro De Santis e Mario Francese, vincitori di XF2022, ci hanno raccontato passato, presente e futuro di una carriera in costante ascesa.

musicultura, il ritorno dei Santi Francesi A due anni di distanza dalla vittoria sul palco di Musicultura, Alessandro e Mario sono tornati al festival, in scena con la finale sabato 24 giugno. La suggestiva cornice dello Sferisterio di Macerata ha accolto calorosamente il duo che ha portato il suo stile inconfondibile proponendo anche il nuovo brano La noia. I Santi Francesi ci hanno parlato di come la loro realtà sia cambiata in questi due anni, del nuovo brano La Noia e dei tanti concerti in programma nei prossimi mesi. Dopo due anni tornate sul palco di Macerata, che effetto vi fa? Alessandro: Strano, un effetto molto strano, poi siamo scesi da un van e ci siamo ritrovati direttamente dentro lo Sferisterio quindi è stata una botta da zero e cento. Direi un déjà-vu incredibile, ma in qualche modo sembra anche di essere tornati un po’ a casa. Probabilmente perché non abbiamo l’ansia visto che non siamo in competizione approfondimento Musicultura 2023, stasera il vincitore assoluto. Ospiti e programma

Come siete cambiati rispetto al 2021? Alessandro: Di differenze ce ne sono parecchie, fortunatamente negli anni si cambia, è una crescita continua Nel vostro nuovo singolo La Noia, già tra i tormentoni di questa estate, invitate a coltivare i momenti di vuoto per far nascere la meraviglia, ora si tende a correre troppo? Alessandro: Il nostro è un discorso di accettazione della noia, non crediamo che la noia abbia una connotazione positiva o negativa, ma semplicemente è parte dell’esperienza umana È difficile annoiarsi? Mario: Molto, in questo periodo è difficile anche per la presenza dei social. Viviamo in una società in cui ognuno di noi riceve stimoli continui. È complicato accettare la noia perché è ancor più difficile viverla. Alessandro: Io mi annoio. Negli anni ho imparato a sfruttarla a livello positivo, così ora riesco ad accettarla come una parte della realtà. Non cerco di impegnarmi solo perché non ho niente da fare

Guardando al futuro? Alessandro: Prima di tutto c’è un tour che partirà il 2 luglio da Giovanizzo e che terminerà il 6 settembre a Moncalieri. Ora stiamo solo pensando ad arrangiarlo bene e a divertirci il più possibile questa estate. Poi chiaramente stiamo anche scrivendo come dei matti, non vogliamo svelare troppo ma possiamo dire di voler far ascoltare nuova musica a tutti quanti il prima possibile Queste le date del tour dei Santi Francesi: 2 luglio, Giovinazzo (BA) - Porto Rubino

5 luglio, Pavia - “La Città come palcoscenico” Castello Visconteo

18 luglio, Sarzana (SP) - Moonland

19 luglio, Bologna - Bonsai Garden

3 agosto, Assisi (PG) - Suoni Controvento

4 agosto, Arezzo - Arezzo Music Fest

18 agosto, Edolo (BS) - Valle Camonica Summer Music

27 agosto, Empoli - Beat Festival

6 settembre, Moncalieri (TO) - Ritmika