Pharrell Williams, un gospel per il debutto con Louis Vuitton. VIDEO

Il musicista è recentemente diventato direttore creativo della divisione maschile di LV e ha pubblicato sul proprio canale YouTube “Joy (Unspeakable)”. Il video di questa inedita canzone approda in rete poco prima del debutto in passerella della sua prima collezione uomo per Louis Vuitton, atteso per oggi (martedì 20 giugno) a Parigi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Pharrell Williams è recentemente diventato direttore creativo della divisione maschile di Louis Vuitton e, poco prima del debutto in passerella della sua prima collezione uomo per la Maison francese (debutto atteso a Parigi per oggi, martedì 20 giugno), sancisce questa importante partnership pubblicando sul proprio canale YouTube il video della canzone inedita Joy (Unspeakable). Per questo brano il cantautore, musicista, produttore discografico e fashion designer americano ha collaborato con il coro gospel Voices of Fire, da lui formato insieme allo zio Bishop Ezekiel Williams nel corso dell'omonima docuserie di Netflix del 2020. Questo singolo è molto diverso dai lavori musicali a cui Pharrell Williams ci ha abituati, presentando sonorità ben lontane da quelle che caratterizzano la discografia di questo artista. Joy (Unspeakable) è la seconda collaborazione dell'anno di Williams, dopo 4eva con Kaytraminé. Si discosta dalle sonorità dei N.E.R.D così come si rivela lontano anni luce dalle collaborazioni di successo (giusto per nominarne alcune: Get Lucky con i Daft Punk, Blurred Lines di Robin Thicke, nonché la sua Happy del 2013, scelta come colonna sonora del film di animazione Cattivissimo me 2). La nuova canzone non ha nulla da spartire nemmeno con il rap di Tyler, the Creator e 21 Savage con cui nel 2022 Pharrell Williams ha fatto uscire la canzone Cash in cash out. Tante differenze anche con altre collaborazioni della star, che lo scorso anno ha collaborato anche con Calvin Harris, Justin Timberlake e Halsey su Stay With Me, oltre che con Travis Scott per Down in Atlanta. In fondo a questo articolo potete guardare il video e ascoltare la canzone Joy (Unspeakable).

Joy (Unspeakable) è qualcosa di assolutamente inedito nella produzione di Pharrell Williams. Questa assoluta novità rende ancora più spettacolare l'inaugurazione del suo nuovo cammino, quello sulla passerella, come nome altisonante del mondo fashion. Il singolo è caratterizzato da un sound e da un'atmosfera che si ricollegano a quelli della musica sacra corale, diffusa in particolare tra le comunità afroamericane. Ciò che trasmette Joy (Unspeakable) è proprio quello che mette a titolo: gioia, comunicata in maniera molto spirituale. Con il coro Voices of Fire, Williams crea una perfetta colonna sonora della sua nuova avventura fashion in Louis Vuitton, avventura che inizia ufficialmente oggi, martedì 20 giugno, giorno in cui a Parigi è attesa la sfilata di LV in occasione della settimana della moda maschile. Il fashion show - come spiegato dallo stesso artista all'edizione statunitense di Vogue - sarà accompagnata da nuovi brani firmati e prodotti da Williams, tra cui spicca appunto Joy (Unspeakable).

La musa di Pharrell Williams per LV è Rihanna



Per la sua prima campagna Louis Vuitton, Pharrell Williams ha scelto come musa la collega Rihanna, in attesa del secondo figlio.

La popstar (che è anche designer, proprio come Williams) è stata presentata con una foto su Instagram condivisa dal direttore creativo della Maison. Pharrell Williams ha pubblicato uno scatto che lo ritrae davanti a un’enorme immagine della cantante, affissa nella via di una città, mentre indossa una giacca che le lascia scoperto il pancione, assieme ad alcune borse molto colorate del brand (potete guardare il post di Instagram ha in queste ore da Williams in fondo a questo articolo).



La foto del rapper è diventata virale dopo pochi secondi dalla pubblicazione, collezionando migliaia e migliaia di like, condivisioni e commenti vari. L'aver scelto Rihanna potrebbe essere un chiaro segnale di come LV voglia creare moda rimanendo in contatto stretto con il mondo dell'arte e della street culture.

Dulcis in fundo, la giacca che indossa Rihanna nella foto fa parte della collezione maschile, proprio quella di cui Williams è direttore creativo. Anche se questo dettaglio non crea di certo scalpore, dato che ormai la moda ha preso una strada genderless.



Di seguito potete guardare il video e ascoltare la canzone Joy (Unspeakable), seguita dal post di Pharrell Williams su Instagram in cui posa davanti al cartello raffigurante Rihanna.