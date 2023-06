Musica, il tour di Vasco Rossi parte da Bologna. “Le devo tutto”

"politici dovrebbero occuparsi di risolvere i problemi seri"

Nell’incontro con i giornalisti, Vasco non le ha mandate a dire alla politica. “Oggi è importante guardare in faccia la realtà, perché oggi più che mai serve. La narrazione che c’è nell'aria è piuttosto edulcorata da quelli che vogliono raccontare le favole, da quelli che dicono che va tutto bene. Oggi si pensa soprattutto al consenso, mentre i politici dovrebbero occuparsi di risolvere i problemi seri di questo Paese, che ne ha tantissimi”, ha dichiarato. In questo senso, ha aggiunto, la musica ha un valore importantissimo: “La musica può portare gioia, energia, voglia di vivere, può risolverti l'umore di una giornata e può convincere, commuovere, coinvolgere e provocare. Io sono un provocatore perché secondo me l'artista deve provocare le coscienze per mantenerle sveglie, chi capisce capisce, chi non capisce si innervosisca che va bene, perché così magari si sveglia". Poi Vasco ha detto ribadito: “Sento molte favole, gran bei discorsi, ma non sento delle decisioni, non so chi salverei. Sento dire 'L'Italia, l'Italia, l'Italia', ma l'Italia non conta niente nel mondo ragazzi, siamo un Paese piccolissimo, meno male che siamo in Europa”.