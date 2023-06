Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Uno spazio intimo, ricco di suoni e profumi, che fa stare bene non appena varchi la soglia dell’ingresso: è il posto magico di Venerus, dove è nato "Il Segreto", suo secondo album. No, non è uno studio. Nemmeno una casa vera e propria. È un luogo intimo e delicato, dove c’è spazio per sognare, creare e vivere. Mettere un’etichetta a questo luogo sarebbe riduttivo, come del resto identificare la musica che è nata proprio qui. Dieci brani nati tra queste quattro mura, tra i suoni degli spazi vicini e la ferrovia poco lontana. Sfumature che rendono ancora più ricco il secondo album di Venerus, che presto l’artista porterà in tour. Disco che, insieme ad alcuni colleghi, ho avuto il privilegio di ascoltare proprio nel posto magico dove è stato pensato e registrato in presa diretta con la band che lo accompagnerà dal vivo in giro per l’Italia. In uno spazio che non ha le caratteristiche tecniche "necessarie" per registrare un album che, però, anche grazie a queste mura sfiorate dai rumori e i suoni più diversi, è ancora più speciale.