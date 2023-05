Definito dai critici “un vero soprano con un corpo da tenore", Ado Mamo, in arte “ Adonà ” esce con il suo nuovo singolo dal titolo Come noi , disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo nasce da un'idea dell'artista e di Prisca Amori primo violino insieme a Riccardo Cesari, autore del brano. L'intenzione è sperimentare ed esplorare nuovi orizzonti sulle note di una voce duttile e unica nel suo genere, così come quella di avvicinare i giovani alla lirica attraverso uno stile pop fresco.

"Come noi vuole essere un messaggio di spensieratezza attraverso la purezza delle persone che si amano come sono". Il brano, scartato da i 60 big di Sanremo 2023 ( LO SPECIALE ) scritto da Riccardo Cesari (arrangiamento archi di Stefano Nanni, Prisca Amori produttrice esecutiva e artistica, primo violino/archi. Chitarre Attilio Costa, basso Mauro Arduini), si presenta come una hit estiva dal linguaggio fluido attuale e senza pregiudizi.

Quest’anno della Divina si celebra il centenario della nascita e per l'occasione Adonà Mamo sarà il soprano di punta della manifestazione 100MariaCallas 1923/2023, con la sua versione del brano “ Casta diva “ (su tutte le piattaforme digitali). Già in passato l'artista siciliano ha interpretato Maria Callas nel programma di Carlo Conti “Tale e Quale show” classificandosi al secondo posto.

chi è adonà

Definito da i più grandi critici, il corpo di un tenore e la voce di un soprano Ado Mamo, in arte “Adonà”nasce a Siracusa. Sin da bambino rimase sempre affascinato da tutto ciò che appartenesse ad una espressione artistica. Questo lo portò a frequentare il Liceo Artistico di Siracusa. Nel 2002 vince una borsa di studio presso l’A.I.D. (Associazione Italiana Danzatori) che gli permise di trasferirsi a Roma dove conseguì il diploma del Corso di Avviamento Professionale di Danza. Proprio durante quell’anno nella Capitale, prese coscienza della sua vocalità. Acquistando un cd musicale della soprano Maria Callas, scoprì così di avere una voce da soprano, non da controtenore, sopranista o falsettista, ma un reale soprano. A supporto di questa particolarità, venne condotto un esame endoscopico alle corde vocali dove si evinse una corretta emissione naturale della voce sopranile ben distinguibile dall’esecuzione in falsetto. Frequenta gli studi al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, proseguendo poi al conservatorio Santa Cecilia Roma. Mentre gli studi privati proseguono con le docenti di canto Maria Dragoni e Madelynee Renee. In questi 20 anni di carriera ha partecipato a molteplici concorsi canori ricevendo quattro premi internazionali, é stato inserito come giovane artista tra gli 80 protagonisti nel libro “Il Teatro Sistina” relatore U. Broccoli. Presenzia in diverse trasmissioni televisive, al fianco di Amadeus, Fiorello e Carlo Conti.

La soddisfazione più grande fu quella di essere scritturato per diversi musical come coprotagonista al fianco di Lorella Cuccarini, Enzo Iacchetti e Marco Columbro, Paolo Limiti, Luca Ward, Vittoria Belvedere e tanti altri. I suoi successi artistici nell’aprile del 2015 lo portano oltreoceano precisamente negli Stati Uniti a New York, a seguito dell’ottenimento del visto per aver scritto il musical sul castrato Farinelli dove ne é protagonista “Farinelli. L’amore vince su tutto”. Reduce da un tour nei migliori teatri internazionali di New York tra i quali Apollo Theater, Carnegie hall ed Elettra Theater off-Broadway, è sempre pronto a nuove sfide.