Callas 100, concerto di gala per il centenario della nascita di Maria

“La Divina” è passata alla storia come una vera icona di stile ed alla fine degli anni ’60 entra nella lista delle dieci donne più eleganti del mondo. Leonard Bernstein ha scritto della Callas “è stata senza alcun dubbio la più grande cantante drammatica del nostro tempo” ed a lei viene dedicato il grande evento “Callas 100”, prodotto dalla ForTune Music & Shows in collaborazione con Musart (Firenze), DuePunti Eventi (Vicenza), TAM Teatro Arcimboldi (Milano), in tournée mondiale con tappa da New York a Vienna ed in Italia con quattro date : il 23 luglio a Firenze dell’ambito del Musart Festival, il 6 settembre a Taranto, il 9 settembre a Vicenza nell’ambito del VIOFF ed il 28 settembre a Milano al Teatro Arcimboldi.

Il concerto e i biglietti



Un grande concerto commemorativo con la presenza di Olga Peretyatko, uno tra i più importanti soprani in attività che renderà omaggio alla Callas e con la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante. Tra le stelle internazionali entreranno in scena Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Myrtò Papatanasiu, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni. Il M° Beatrice Venezi, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini per la tappa di Vicenza, il M° Fabrizio Maria Carminati, direttore delle tappe di Firenze e Milano ed il M° Piero Romano direttore dell’Orchestra ICO della Magna Grecia a Taranto. I biglietti per gli spettacoli dell’Italian Tour sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone.