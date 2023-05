Ronn Moss presenta il suo secondo album: "sempre stato un musicista"

Il musicista e attore, celebre interprete di Beautiful, presenta il suo secondo album dal titolo Surprise Trip Love Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si chiama Surprise Trip Love il nuovo album di Ronn Moss, noto volto della longeva soap opera Beautiful. Il disco, è prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia. L’attore che ha dato vita a Ridge, lo storico personaggio Beautiful, racconta però di essere sempre stato un musicista, fin da prima della sua carriera da attore.

Per sempre il Ridge di Beautiful "Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora. Mi piacerebbe che la gente conoscesse entrambi i miei aspetti di attore e musicista", sono le parole di Ronn Moss in merito all’uscita del suo secondo album. Eppure, per la maggior parte dei suoi fan, Ronn Moss resterà per sempre il volto di Ridge, uno dei personaggi principali di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS. Il programma, che va in onda dal 23 marzo 1987 in circa 100 Paesi, è la più seguita in tutto il mondo, con 300 milioni di telespettatori ogni giorno. Il personaggio di Moss, Ridge, è tuttora esistente anche se, dal 2013, è interpretato da un nuovo attore, Thorsten Kaye. approfondimento Ronn Moss dedica un inno alla regione che ama, Vado a Vivere in Puglia

L’amore per la musica e per l’Italia Ronn Moss racconta al pubblico di essere sempre stato un musicista, ancor prima di intraprendere la sua carriera attoriale. La passione per la musica nasce infatti alla fine degli anni Settanta, quando Moss ha fondato il gruppo rock Player e ha inciso diversi singoli di successo, come Baby Come Back. Ora, a confermare la sua carriera da musicista, ci sarebbe anche e proprio l’uscita dell’album Surprise Trip Love, il cui titolo prende spunto dall’ultimo film dell’artista, Surprise Trip – Viaggio a sorpresa, per cui Moss ha anche scritto la colonna sonora. Il film, una commedia del 2021 diretta da Roberto Baeli, nel cast vede anche il nome di Lino Banfi ed è stata girata tra New York e la Puglia. Ed è proprio della Puglia che l’attore americano Ronn Moss si è innamorato, al punto di intitolare il suo album Surprise Trip Love, una dichiarazione d’amore all'Italia, che è stata per lui una fonte di ispirazione fondamentale. L’album, vuole anche richiamare l’atmosfera californiana (location protagonista della stessa Beautiful) ed è caratterizzato da sonorità pop rock melodiche che si mescolano alla voce di Ronn Moss e a quella dei cori, che vanno a impreziosire il sound con delle tonalità classiche. approfondimento Il “Viaggio a sorpresa” in Puglia di Ronn Moss e Lino Banfi

Surprise Trip Love: il nuovo album "Non so neanche io da dove siano arrivate queste canzoni. Ma è stato un processo creativo incredibile, spontaneo, magico, quasi spirituale", sono le parole di Ronn Moss, che tenta di spiegare come, a partire dalla colonna sonora del film, il progetto si sia amplificato sempre di più, fino ad arrivare alla creazione di un disco vero e proprio. Surprise Trip Love è uscito il 12 maggio 2023 ed è stato prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti