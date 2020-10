Il “Viaggio a sorpresa” in Puglia di Ronn Moss e Lino Banfi

Per la prima volta insieme, i due sono protagonisti della commedia "Viaggio a sorpresa"'. Il film, in uscita nella primavera del 2021, è già annunciato nella prossima Mostra del Cinema di Venezia

La strana coppia approfondimento Kate Moss, la figlia Lila a 18 anni fa il suo esordio in passerella "Mostriamo la Puglia sotto una luce davvero speciale. Questa era la mia intenzione principale, raccontare la bellezza autentica della Puglia e cosa mi ha fatto innamorare di questa meravigliosa terra che ormai è diventata la mia seconda casa". Racconta così, l'attore americano Ron Moss, tra i protagonisti della nota soap opera 'Beautiful', il suo primo film da regista, Viaggio a Sorpresa, di cui ha concluso le riprese in Puglia. Moss, noto al grande pubblico per il personaggio di Ridge Forrester nella soap americana, recita anche accanto all'attore Lino Banfi. Il film, in uscita nella primavera del 2021, è già annunciato nella prossima Mostra del Cinema di Venezia.

La trama di Viaggio a Sorpresa approfondimento Da Lino Banfi a "Up": i 20 nonni più famosi di cinema e serie tv. FOTO Il lungometraggio racconta la storia di un broker di New York, Micheal (interpretato da Moss) che, stanco della frenesia di Wall Street, molla tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Ma quando arriva a destinazione per prenderne possesso, scopre che non è tutto come sembra. Tra mille peripezie e situazioni esilaranti, Michael si imbatte in una famiglia pugliese molto particolare e a complicare le cose ci si mette anche l'amore. La commedia romantica è stata girata nelle province di Bari, Brindisi e Taranto tra Polignano,Monopoli, Locorotondo, Alberobello, Fasano e San Marzano, con un mix di dialoghi divertenti tra inglese, italiano e pugliese.