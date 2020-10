Lila Grace come mamma Kate Moss

Lila Moss è figlia della top model Kate Moss, icona degli anni '90, e del co-fondatore della rivista britannica Dazed and Confused, Jefferson Hack. La neo 18enne ha deciso di intraprendere a sua volta una carriera nella moda. Lo ha fatto in occasione della fashion week parigina, dove ha esordito sulla passerella del brand italiano Miu Miu. Lila è stata la prima ad aprire la sfilata (trasmessa in via digitale) della collezione Primavera-Estate 2021: girato in uno stadio vuoto, il concetto alla base dello spettacolo era quello di creare un "Miu Miu Sports Club". “Unendo l'esperienza fisica con il digitale, la messa in scena della sfilata Miu Miu Primavera-Estate 2021 risponde sia alle esigenze uniche del nostro tempo che alle esigenze fondamentali del mezzo della sfilata di moda” ha spiegato la maison italiana. “L'arredamento dello spettacolo, realizzato da AMO, è uno stadio ellittico, che fa riferimento al mondo dello sport: mentre gli atleti recitano i loro movimenti per un pubblico, trasformano questi spazi non solo in un palazzo dello sport, ma in un'arena di osservazione. Questo è intrinsecamente legato all'esperienza della sfilata: in entrambe, un gruppo di persone si unisce non solo per testimoniare ma, in loro presenza, per recitare un ruolo in un momento collettivo”. Per Lila aver sfilato a 18 anni è di buon auspicio: Kate ha fatto il suo debutto in passerella alla stessa età della figlia, quando ha calcato la passerella per Dolce & Gabbana, nel 1992.